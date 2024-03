„…Służyć wiernie Narodowi…” – nowi policjanci ślubowali na sztandar Data publikacji 13.03.2024 Powrót Drukuj Szeregi Lubuskiej Policji zasilili kolejni stróże prawa, którzy z powodzeniem przeszli wszystkie etapy postępowania rekrutacyjnego. W środę (13 marca) 18 funkcjonariuszy złożyło ślubowanie na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Już za kilka dni rozpoczną szkolenie podstawowe, by po jego ukończeniu skutecznie i profesjonalnie służyć społeczeństwu. Służba w mundurze to bowiem duma, honor, ale także ogromna odpowiedzialność.

W środę (13 marca) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim miała miejsce wyjątkowa uroczystość. 18 osób – 9 kobiet i 9 mężczyzn, od dzisiaj będzie pełnić służbę w Lubuskiej Policji. Młodzi adepci policyjnej służby złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar. Temu szczególnemu wydarzeniu towarzyszyło poczucie dumy, honoru i ogromnej odpowiedzialności, bowiem od tej chwili stali się policjantami. Dla wszystkich ślubowanie było zwieńczeniem wielomiesięcznych starań i spełnieniem zawodowych marzeń, a jednocześnie początkiem niezwykłej, policyjnej drogi.

Uroczystość ślubowania rozpoczęła się od meldunku złożonego przez dowódcę – nadkomisarza Bogdana Sujaka. Słowa powitania do nowo przyjętych funkcjonariuszy bezpośrednio po uroczystym ślubowaniu, skierował pełniący obowiązki Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim, inspektor Jerzy Czebreszuk: „…Napawa mnie dumą, że w tym niełatwym zadaniu wesprą nas funkcjonariusze, którzy przed chwilą złożyli ślubowanie na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Wygłaszając słowa Roty, obecni tutaj adepci policyjnej służby, przypieczętowali podjęcie życiowego wyboru, tego szczególnego zobowiązania wobec Ojczyzny i drugiego człowieka. Szanowni Państwo, od wielu już lat polskiej Policji przyświeca hasło „POMAGAMY I CHRONIMY”. To właśnie w nim zawiera się sens policyjnej służby, która koncentruje się na ochronie najcenniejszych wartości, zwłaszcza ludzkiego życia. Nieść pomoc to najpiękniejszy dar ofiarowany drugiemu człowiekowi. To szlachetna misja, ale i zobowiązanie, gdyż policjant to nie tylko zawód – to styl życia, powzięcie odpowiedzialności, uczciwość i ofiarność. Wstąpienie do naszej formacji wiąże się także z respektem wobec munduru, który jest symbolem niezawodności i lojalności. Nosząc go stajecie się reprezentantami policyjnych wartości, historii i tradycji. Musicie pamiętać, że mundur ma swój honor i godność, dlatego przyjmijcie go z poważaniem i estymą. Wykonujcie swoje obowiązki tak, aby nie zawieść pokładanych w Was nadziei, by zasłużyć na uznanie społeczeństwa i przełożonych. Policjantki i Policjanci, dziś z wielką radością przyjmujemy Was w nasze szeregi i z wielką radością przyjmuje Was społeczność Ziemi Lubuskiej. Przed Wami kurs podstawowy w jednej ze szkół Policji. Dobrze spożytkujcie ten czas, zdobywając wiedzę i umiejętności. Życzę, abyście – czerpiąc z doświadczeń oraz zawodowych dokonań starszych kolegów – odnosili wiele sukcesów. Przyjmijcie również życzenia wytrwałości, a w niedalekiej przyszłości zasłużonych awansów…”.

Do nowych policjantów zwrócił się także I Wicewojewoda Lubuski, Pan Dariusz Popławski: „Dziękuję Wam, że wybraliście tak zacny zawód. Będziecie odpowiadać za 1/16 bezpieczeństwa Polski. To jest duże wyzwanie. Ale ja wierzę, że Wasz potencjał, wyszkolenie i wsparcie jakie otrzymacie od Waszych starszych koleżanek i kolegów. Sprawi to, że z dumą będziecie nosić policyjny mundur. Jest to trudna ale zaszczytna służba. Chciałbym podziękować Waszym bliskim za wsparcie jakie będą Wam udzielać na co dzień. Powodzenia”.

Nowo przyjęci policjanci już za kilka dni rozpoczną sześciomiesięczne szkolenie podstawowe w jednej ze szkół Policji, które przygotuje ich do pełnienia służby policyjnej. Po powrocie będą pełnić służbę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, Komendzie Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze, Komendzie Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim, Komendzie Powiatowej Policji w Międzyrzeczu, Komendzie Powiatowej Policji w Nowej Soli, Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich, Komendzie Powiatowej Policji w Sulęcinie, Komendzie Powiatowej Policji w Żaganiu, Komendzie Powiatowej Policji we Wschowie oraz Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Podczas ślubowania obecny był Kapelan Lubuskiej Policji ksiądz kanonik Jerzy Piasecki, który udzielił nowym funkcjonariuszom duchowego wsparcia, a także przedstawiciele związków zawodowych policjantów i pracowników Policji oraz kadra kierownicza Lubuskiej Policji.

Nowo przyjętym policjantom życzymy skutecznego przebrnięcia przez kurs podstawowy, szybkiej adaptacji oraz powodzenia w nadchodzącej służbie.

podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Zdjęcia: młodszy aspirant Mateusz Sławek

Film: sierżant Oskar Stroński