Jesteśmy by pomagać i chronić – list z podziękowaniami dla dzielnicowych Data publikacji 14.03.2024 Powrót Drukuj „Bardzo Panu dziękuję, chociaż na piśmie, że ma Pan takich sumiennych w wykonywaniu swoich czynności funkcjonariuszy, na których można polegać i mieć zaufanie” – podziękowania od jednego z mieszkańców dla dwójki dzielnicowych za zaangażowanie i pomoc w rozwiązaniu problemu. Takie słowa budują i zachęcają do jeszcze większego wysiłku, w działaniu na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.

Pomimo różnych zadań, zależnych od wydziału, czy też miejsc, w których służą, każdy z funkcjonariuszy przede wszystkim jest policjantem i ma nieść pomoc. Czasem będzie to reakcja na wykroczenia porządkowe, które są uciążliwe dla innych mieszkańców (zaśmiecanie, spożywanie alkoholu w miejscu publiczny, zakłócanie porządku), innym razem zabezpieczenie śladów i wykrycie sprawców przestępstw, eliminowanie zagrożeń w ruchu drogowym aż do profilaktyki, tej wśród najmłodszych i tej wśród seniorów. W pomoc dla lokalnej społeczności zazwyczaj angażują się dzielnicowi. Znajomość rewiru i złożoności relacji między ludzkich wymaga czasu, jednakże pomaga także doświadczenie w rozwiązywaniu problemów.



Do Komendanta Powiatowego Policji w Świebodzinie młodszego inspektora Marka Kozaneckiego wpłynęło pismo, w którym zawarte były podziękowania dla dwójki dzielnicowych, których zaangażowanie i postawa skutecznie doprowadziła do rozwiązania problemu. W liście, jeden z mieszkańców powiatu świebodzińskiego napisał: „… chciałbym serdecznie podziękować dla funkcjonariuszy młodszego aspiranta Marcina Marcoli oraz starszego posterunkowego Kamila Boka za błyskawiczną interwencję (…) profesjonalne wykonanie swoich czynności”, a w dalszej części również podziękować „… Panu Komendantowi, że ma takich sumiennych (…) funkcjonariuszy, na których można polegać i mieć pełne zaufanie”.



Te słowa są nie tylko bardzo miłe, ale także budujące dla wszystkich policjantów i dają ogromną motywację do jeszcze cięższej pracy. Bardzo dziękujemy. Warto zaznaczyć, że obaj funkcjonariusze zostali na interwencję skierowani poza swoje rewiry i wcześniej sytuacji nie znali, a to świadczy o ich umiejętności, empatii i zaangażowaniu.



( KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)