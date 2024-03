Kryminalni ze Świecia przejęli około 4,4 kilograma narkotyków Data publikacji 14.03.2024 Powrót Drukuj Kryminalni z komendy w Świeciu zatrzymali 19-latka, który posiadał narkotyki. Zabronione substancje policjanci znaleźli podczas przeszukania mieszkania podejrzewanego. Mężczyzna usłyszał już zarzut i zgodnie z decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi tymczasowo w areszcie. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Świeciu podejrzewali, że jeden z mieszkańców gminy Świecie może posiadać w domu środki odurzające. Ich przypuszczenia potwierdziły się, gdy w miniony poniedziałek (11.03.2024) przystąpili do realizacji i pojechali pod wytypowany adres. Podczas przeszukania mieszkania, funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie około 4,4 kilograma narkotyków. Wstępne badania potwierdziły, że jest to m.in. amfetamina, haszysz, ecstasy i 3-CMC.