Wrocławscy policjanci poszukują osób, które mogą posiadać informacje w sprawie rozboju Data publikacji 14.03.2024 Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu prowadzą czynności w sprawie rozboju, do którego doszło 9 stycznia br. w placówce Mennicy Kapitałowej we Wrocławiu przy ul. Ruskiej. Wizerunek mężczyzny, który może mieć bezpośredni związek ze zdarzeniem zarejestrowały kamery monitoringu. W przypadku jego rozpoznania prosimy o pilny kontakt z funkcjonariuszami prowadzącymi sprawę pod nr tel.: 601 812 319, najbliższą jednostką Policji lub pod numerem alarmowym 112. Gwarantujemy anonimowość.

9 stycznia br. w placówce Mennicy Kapitałowej przy ul. Ruskiej we Wrocławiu doszło do rozboju, w wyniku którego skradzione zostały m.in. szlachetne kruszce oraz monety. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Stare Miasto oraz z komendy miejskiej wykonali w tej sprawie szereg czynności i ustaleń w tym także operacyjnych, które dotychczas nie przyczyniły się do zatrzymania sprawcy tego czynu.