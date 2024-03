52-letni ekshibicjonista zatrzymany przez krakowskich policjantów Data publikacji 14.03.2024 Powrót Drukuj Policjanci zatrzymali 52-letniego mężczyznę, który m.in. obnażał się przed kobietami oraz dziećmi spacerującymi w jednym z krakowskich parków. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Kilka dni temu dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Krakowie otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że mężczyzna w średnim wieku, na skwerze w okolicach jednego z krakowskich parków m.in. obnaża się na oczach spacerujących matek z dziećmi. Niezwłocznie we wskazany rejon skierowano patrole. Zgłaszająca podała rysopis mężczyzny policjantom, którzy przyjechali na interwencję i przekazała, że chwilę wcześniej oddalił się.

Funkcjonariusze natychmiast udali się na poszukiwania mężczyzny, sprawdzili okoliczny rejon, jednak nie ujawnili osoby odpowiadającej podanemu rysopisowi. Do pracy wkroczyli kryminalni z Komisariatu Policji IV w Krakowie. W wyniku ich pracy operacyjnej wytypowali mężczyznę podejrzewanego o te czyny oraz zebrali w tej sprawie materiał dowodowy. Dzięki temu 11 marca br. 52-letni mężczyzna został zatrzymany w swoim mieszkaniu i usłyszał zarzut prezentowania i wykonania czynności seksualnej przed małoletnimi poniżej 15 roku życia w celu zaspokojenia seksualnego. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.