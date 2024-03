Policjanci zabezpieczyli niemal 6 kilogramów narkotyków i zatrzymali 2 osoby

Data publikacji 14.03.2024

Wspólne działania kryminalnych z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie i Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie doprowadziły do zarekwirowania blisko 6 kilogramów różnego rodzaju narkotyków. Za ich posiadanie funkcjonariusze zatrzymali 26 i 28-latka z powiatu krakowskiego. Podejrzani usłyszeli zarzuty. Starszy z nich trafił na 3 miesiące do aresztu, młodszy został oddany pod dozór Policji. Grozi im do 12 lat wiezienia.