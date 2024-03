Policjanci ze słupskiej grupy "Speed" zatrzymali trzech włamywaczy Data publikacji 14.03.2024 Powrót Drukuj Od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności grozi trzem mieszkańcom powiatu słupskiego, których kontrolowali wczoraj policjanci słupskiej drogówki pełniący służbę w ramach grupy „Speed”. Mundurowi rozpoznali pojazd, który był wykorzystywany do popełniania przestępstw, zatrzymali go do kontroli, a podczas interwencji ustalili, że kierowca oraz dwóch pasażerów mogą mieć związek z kilkoma kradzieżami i włamaniami, do których w ostatnim czasie doszło na terenie Słupska, powiatu słupskiego oraz innych powiatów. 23, 30 i 40-latek zostali zatrzymani. Dzisiaj policjanci będą wykonywać z nimi czynności procesowe.

Wczoraj, 13.03.2024 r., chwilę po godzinie 13.00 policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, którzy patrolowali drogę pomiędzy Słupskiem i Bytowem, zauważyli samochód, który mógł być wykorzystywany do popełniania przestępstw na terenie Słupska i powiatu słupskiego. Mundurowi podczas odprawy do służby otrzymali komunikat, który zawierał informacje zebrane przez funkcjonariuszy z pionu dochodzeniowo - śledczego na temat okoliczności kradzieży z włamaniami do samoobsługowych myjni. Policjanci zatrzymali ten samochód do kontroli, a podczas rozmowy z kierowcą oraz dwoma pasażerami zwrócili uwagę na ich nerwowe zachowanie. Po sprawdzeniu wszystkich osób w policyjnym systemie informatycznym mundurowi ustalili, ze jeden z pasażerów jest poszukiwany przez inną jednostkę Policji w związku z popełnionymi przestępstwami.

23, 30 i 40-latek zostali zatrzymani i przewiezieni do komendy. Na dzisiaj funkcjonariusze zaplanowali czynności procesowe z ich udziałem. Wstępne ustalenia mundurowych wskazują, że mogą mieć oni związek z kilkoma kradzieżami i włamaniami do automatów wrzutowych na samoobsługowych myjniach na terenie Słupska, powiatu słupskiego oraz okolicznych powiatów. Straty, które powstały w ten sposób mogą sięgać kilku tysięcy złotych, jednak funkcjonariusze będą również sprawdzać, czy zatrzymana trójka mieszkańców powiatu słupskiego ma związek z innymi przestępstwami. Za kradzież z włamaniem kodeks karny przewiduje karę od roku do 10 lat pozbawienia wolności.