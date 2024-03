Zakaz zbliżania się oraz zarzut uszkodzenia ciała usłyszy 25-latek, który po awanturze uderzył matkę młotkiem Data publikacji 14.03.2024 Powrót Drukuj Dzierzgońscy policjanci zatrzymali 25-letniego mężczyznę, który pobił swoją matkę. Wyrodny syn trafił do aresztu. Korzystając z uprawnień, jakie daje ustawa antyprzemocowa dzielnicowy wyda dziś nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania oraz zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia przez najbliższe 14 dni wobec 25-latka, który stosował przemoc wobec swojej matki. Za popełnione przestępstwo grozi mu do 5 lat więzienia.

Przypominamy!

Zgodnie z przepisami, które weszły w życie 30 listopada 2020 roku, policjanci mają możliwość wydać wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Te nakazy lub zakazy mogą być wydane łącznie i obowiązują od momentu ich wydania. Policjant ma prawo wydać nakaz lub zakaz:

podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu;

w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie (w szczególności w wyniku zgłoszenia przez osobę dotkniętą przemocą w rodzinie, kuratora sądowego lub pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków).

Osobie, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz przysługuje prawo:

zabrania ze sobą jedynie przedmiotów osobistego użytku i służących do świadczenia pracy oraz będących jej własnością zwierząt domowych;

jednorazowa możliwość zabrania z mieszkania w późniejszym terminie mienia stanowiącego jej własność, w obecności policjanta i po uzgodnieniu terminu z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie;

złożenia zażalenia do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia wspólnie zajmowanego mieszkania w związku z wydaniem nakazu lub zakazu.

Osoba, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz będzie dodatkowo zobowiązana:

do wskazania Policji deklarowanego miejsca swego pobytu,

w miarę możliwości numeru telefonu,

informowania o każdorazowej zmianie w powyższym zakresie.