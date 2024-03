Wdzięczny tata podziękował policjantom za pomoc Data publikacji 14.03.2024 Powrót Drukuj Do Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy wpłynął mail z podziękowaniami dla policjantów, którzy pomogli jadącemu z rodzącą żoną mężczyźnie w szybkim dotarciu do szpitala. Mowa o funkcjonariuszach referatu wywiadowczego bydgoskiej komendy. Dzięki ich pomocy córka małżeństwa bezpiecznie przyszła na świat pod opieką personelu medycznego.

Do zdarzenia doszło 27 lutego 2024 r. Wówczas policyjni wywiadowcy z bydgoskiej komendy miejskiej, w trakcie pełnionej służby, na ulicy Wyszyńskiego zauważyli osobową skodę octavia, której kierujący popełnił szereg wykroczeń, nie stosując się między innymi do znaków drogowych. Niezwłocznie zatrzymali wspomniane auto do kontroli.

Okazało się, że kierujący pojazdem mężczyzna nie stosował się do przepisów, gdyż wiózł do szpitala swoją ciężarną żonę, która rodziła i tego powodu starał się jak najszybciej dowieść ją na miejsce. Policjanci, widząc powagę sytuacji, odstąpili od kontroli i podjęli decyzję o eskortowaniu auta, by jak najszybciej zapewnić kobiecie warunki umożliwiające jej bezpieczny poród. W tym celu użyli sygnałów uprzywilejowania, nakazując kierowcy bezpośrednią jazdę za sobą. Jednocześnie o wszystkim poinformowali dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. W wyniku podjętych decyzji oraz działań policjantów kobieta w porę dotarła do szpitala, gdzie urodziła zdrową córeczkę.