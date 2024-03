Kobieta tymczasowo aresztowana za usiłowanie zabójstwa i ciężkie uszkodzenie ciała Data publikacji 15.03.2024 Powrót Drukuj Stołeczni wywiadowcy i strażnicy miejscy zatrzymali kobietę, która uciekła z mieszkania po tym, jak rzuciła się z nożem na 48-latka. Ranny mężczyzna dzięki reanimacji błyskawicznie podjętej przez interweniujących policjantów nie stracił życia. W stanie krytycznym trafił do szpitala. Po przesłuchaniu 25-latki Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga - Północ, wszczęła śledztwo w tej sprawie. Decyzją sądu kobieta została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. Grozi jej kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

W nocy z poniedziałku na wtorek, z 11 na 12.03.2024 r., policjanci z komisariatu na Targówku zostali zaalarmowani informacją o rannym mężczyźnie. Patrolowcy błyskawicznie zjawili się pod podanym w zgłoszeniu adresem i od razu zaczęli reanimację, by utrzymać mężczyznę przy życiu. Czynności ratunkowe kontynuował wezwany na miejsce zespół medyczny.

Mężczyzna w stanie krytycznym został przewieziony do szpitala, gdzie przeszedł wielogodzinną operację. Policjanci, dysponując jedynie szczątkową informacją o kobiecie, która miała dopuścić się tego przestępstwa, rozpoczęli własne ustalenia. Informacje, do których dotarli zostały przekazane drogą radiową do wszystkich policjantów pełniących nocną służbę.

Funkcjonariusze z grupy dochodzeniowo - śledczej wykonali oględziny w mieszkaniu pod nadzorem prokuratora i zabezpieczyli ślady będące dowodami przestępstwa.

Kilkanaście minut po 1.00 w nocy, w rejonie ulicy Kondratowicza stołeczni wywiadowcy i strażnicy miejscy zwrócili uwagę na młodą kobietę. Ta na widok oznakowanego radiowozu nerwowo ruszyła w stronę wejścia do metra. Funkcjonariusze nie dali jej szansy na ucieczkę, zatrzymali ją. Ślady na jej odzieży mogły wskazywać, że jest poszukiwaną przez nich osobą.

Wywiadowcy przejechali z 25-latką do komisariatu przy ulicy Chodeckiej. Tam sprawdzili jej trzeźwość. Kobieta miała prawie 1,5 promila w organizmie. Trafiła do policyjnego aresztu.

Dalsze czynności procesowe w tej sprawie wykonywali policjanci z Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego Komisariatu na Targówku nadzorowani przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Praga - Północ.

W środę, 13.03.2024 r., 25-latka usłyszała w prokuraturze zarzut usiłowania zabójstwa w zbiegu z ciężkim uszkodzeniem ciała 48-latka. Prokurator prowadzący śledztwo skierował do sądu wniosek o jej tymczasowe aresztowanie. Sąd popierając wniosek prokuratora zastosował wobec niej tymczasowy areszt na trzy miesiące.

Kobiecie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

( KSP / mw)