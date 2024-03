Areszt za przygotowania do zabójstwa Data publikacji 15.03.2024 Powrót Drukuj Dzięki zdecydowanym i szybkim działaniom policjanci najpewniej zapobiegli tragedii. Funkcjonariusze zatrzymali 44-latka, który przygotowywał się do zamachu na życie innego mężczyzny. Znaleźli przy nim „koktajle” z benzyną, miecz i nóż. Mężczyzna niedawno opuścił więzienne mury, gdzie odbywał wyrok za zabójstwo.

We wtorek, 12.03.2024 r., późnym popołudniem, toruńscy policjanci ustalili, że 44-latek, aktualnie mieszkający w Toruniu, najprawdopodobniej planuje zamach na życie innego mężczyzny. Policjanci natychmiast przystąpili do działania. Powagi całej sytuacji dodawał fakt, że 44-latek pod koniec ubiegłego roku opuścił więzienne mury, po odbyciu wieloletniej kary pozbawienia wolności za zabójstwo.

Kryminalni ustalili, że podejrzewany przygotował łatwopalne mieszaniny płynów z benzyną oraz miecz przypominający samurajską broń i składany nóż, po czym wyposażony w te przedmioty udał się do Warszawy.

Dzięki nawiązaniu współpracy z Komendą Stołeczną Policji mężczyzna został sprawnie i szybko zatrzymany przez tamtejszych funkcjonariuszy tuż po dotarciu do stolicy. W trakcie przeszukania mundurowi znaleźli przy nim słoiki z łatwopalną cieczą, miecz i nóż.

Policjanci przewieźli zatrzymanego do Torunia, gdzie wczoraj, 14.03.2024 r., od prokuratora usłyszał zarzut dotyczący przygotowań do popełnienia zabójstwa. Tego samego dnia sąd przychylił się do wniosku śledczych i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące.

W związku z tym, że mężczyzna jest recydywistą, grozi mu kara nawet 22 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Szczegółowe motywy jego działania i inne okoliczności tej sprawy będą przedmiotem prokuratorskiego śledztwa.

( KWP w Bydgoszczy / mw)

