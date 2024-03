Grupa młodych osób zaatakowała swojego znajomego - zatrzymali ich dzielnicowi Data publikacji 15.03.2024 Powrót Drukuj Dzielnicowi z Komisariatu Policji Szczecin-Pogodno zatrzymali pięć młodych osób, które dokonały rozboju na 17-latku. Decyzją Sądu Rodzinnego i Nieletnich troje nastolatków trafi niebawem do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego. Kolejnych dwóch sprawców usłyszało decyzję Sądu o zastosowaniu dozoru policyjnego, zakaz zbliżania się do osoby krzywdzonej i zakaz opuszczania kraju.

Dzielnicowi z Pogodna w trakcie służby obchodowej dokonywali kontroli miejsca zagrożonego w rejonie służbowym. W pewnym momencie zauważyli mężczyznę, który siedział na jezdni bez koszulki, a na twarzy miał widoczne ślady krwi. W związku z tym policjanci niezwłocznie podeszli do mężczyzny by ustalić, czy nie potrzebuje on pomocy medycznej, jednocześnie ustalając co się wydarzyło.

17-latek oświadczył, że został pobity i okradziony z rzeczy osobistych oraz telefonu komórkowego przez dwóch mężczyzn, którzy uciekli. Mundurowi natychmiast zajęli się tą sprawą, sprawdzając miejsce, w którym odeszli sprawcy.

W pobliżu dzielnicowi zauważyli opisywane przez pokrzywdzonego osoby. Byli to młodzi ludzie w wieku od 15 do 19 lat, którzy posiadali przy sobie odzież pokrzywdzonego. Policjanci znaleźli również przy jednym z młodzieńców niebezpieczne przedmioty.

W trakcie dalszych ustaleń funkcjonariusze zatrzymali łącznie 5 osób — dwóch pełnoletnich oraz 3 nieletnich, którzy mają związek z tym zdarzeniem.

Zebrany przez policjantów z KP Szczecin Pogodno materiał dowodowy pozwolił na zastosowanie przez Sąd Rodzinny i Nieletnich środka izolacyjnego wobec nieletnich sprawców czynu karalnego. Dwóch dorosłych odpowie również za ten czyn. Sąd już zastosował wobec nich dozór policyjny, zakaz zbliżania się do osoby krzywdzonej i zakaz opuszczania kraju.