Pojechała po bandzie

Data publikacji 15.03.2024

Wczoraj po godzinie 19:00, dyżurny starachowickiej komendy otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że drogą krajową nr 9 porusza się samochód jadący „pod prąd”. Skierowany na miejsce patrol bardzo szybko natrafił na opisany pojazd. Próba zatrzymania do kontroli drogowej, pomimo użytych sygnałów dźwiękowych i świetlnych, nie powiodła się. Samochód zatrzymał się dopiero gdy doszło do czołowego zderzenia z innym pojazdem. Za kierownicą siedziała 37-latka. Kobieta była trzeźwa. Zatrzymana trafiła do policyjnej celi. Teraz będzie odpowiadać za m. in. niezatrzymanie się do kontroli i doprowadzenie do dwóch kolizji drogowych.