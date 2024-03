Udzielił pomocy i zdążył na służbę Data publikacji 15.03.2024 Powrót Drukuj W tym przypadku, gdyby nawet spóźnił się do służby, przełożeni i koledzy byliby wyrozumiali. Około południa gliwicki policjant wychodził z domu, aby dotrzeć na służbę. Wtedy też nagle wszystko stało się mniej ważne...

Na ulicy w centrum Knurowa leżał nieprzytomny starszy człowiek, a obok niego kula ortopedyczna. Policjant z Wydziału Sztabu Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach natychmiast zaczął działać. Starszy posterunkowy Patryk Boroń podbiegł do leżącego, sprawdził oddech i tętno. To drugie było słabo wyczuwalne. Wezwał telefonicznie pogotowie ratunkowe. Konieczne okazało się udzielenie pierwszej pomocy, w tym udrożnienie dróg oddechowych. Wtedy mężczyzna odzyskał przytomność. Patryk przekazał chorego załodze pogotowia ratunkowego, które szybko dotarło na miejsce, a sam pojechał na służbę. Zdążył nawet na odprawę. Wiemy już i cieszymy się, że starszy pan wraca do zdrowia.

Post na jednym z knurowskich portali internetowych: