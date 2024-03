Ślubowanie nowo przyjętych policjantów. Wręczono także medale państwowe i odznaczenie resortowe Data publikacji 15.03.2024 Powrót Drukuj W Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu odbyło się uroczyste ślubowanie 39 nowo przyjętych funkcjonariuszy. Ten dzień na pewno na długo pozostanie w ich pamięci. Jest to dla nich początek niezwykłej policyjnej misji, podczas której nawet z narażeniem życia poświęcać się będą społeczeństwu. Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec przywitał młodych adeptów, życząc im satysfakcji z pełnionej służby i sukcesów zawodowych. Teraz nowo przyjęci policjanci odbędą szkolenie zawodowe podstawowe, po czym trafią do jednostek macierzystych. W trakcie uroczystości Komendant Wojewódzki wraz z Wicewojewodą Mazowieckim Patrykiem Fajdkiem wręczył również medale państwowe i odznaczenie resortowe.

W piątek (15.03) 39 nowych policjantów garnizonu mazowieckiego, w tym 4 kobiety wypowiedziało słowa roty ślubowania, które stanowią bardzo ważne zobowiązanie. Już niebawem młodzi adepci trafią na kurs podstawowy, gdzie poznają tajniki służby. Następnie czeka ich proces adaptacyjny i wreszcie służba w macierzystej jednostce. Odpowiednio wyszkoleni i przygotowani do zapewniania bezpieczeństwa, będą stawiać czoła wielu wyzwaniom, a także podawać pomocną dłoń osobom potrzebującym. Nowi funkcjonariusze służbę pełnić będą w 16 jednostkach powiatowych i miejskich garnizonu mazowieckiego oraz w Oddziale Prewencji Policji w Radomiu.

W uroczystości wzięli udział: Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec, Wicewojewoda Mazowiecki - Paweł Fajdek, p.o. I Zastępca Komendanta insp. Piotr Janik, Zastępca Komendanta insp. Paweł Herbuś, p.o. Zastępca Komendanta insp. Jerzy Sztuc, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP Województwa Mazowieckiego w Radomiu - mł. insp. Dariusz Brzezicki, kapelan mazowieckiej komendy ks. Jarosław Rożek oraz kadra kierownicza KWP i mazowieckiego garnizonu Policji. Dowódcą uroczystości był nadkom. Szymon Duraziński z Oddziału Prewencji Policji w Radomiu.

Po uroczystym ślubowaniu Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec oraz Wicewojewoda Mazowiecki Patryk Fajdek wręczyli Medale za Długoletnią Służbę, które przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako „nagrodę za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa”. Trzy osoby zostały odznaczone złotym medalem, 6 otrzymało srebrny medal oraz 1 osoba brązowy. Nadano także odznakę „Zasłużony Policjant”, którą otrzymał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Paweł Herbuś.

Odznaczeni oraz nowo przyjęci do służby policjanci słowa gratulacji usłyszeli od Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemara Wołowca. Komendant młodym policjantom pogratulował odważnej decyzji wstąpienia w szeregi mazowieckiej Policji słowami: „Gratuluje bardzo ważnej, ale też i bardzo trudnej decyzji dla młodego człowieka. Nosić mundur policyjny to ogromny zaszczyt i honor. Po 34 latach służby mogę was o tym zapewnić. Trwać na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz służyć mieszkańcom Mazowsza to ogromny zaszczyt. Dziękuję też rodzinom i najbliższym, że wspieraliście tych młodych ludzi i dziś możemy przyjąć do mazowieckiej Policji 39 osób”. Komendant serdecznie pogratulował również wyróżnionym, medalami państwowymi i odznaczeniem resortowym, funkcjonariuszom Policji. Podkreślił, że są one wyrazem uznania dla zaangażowania i rzetelności w realizacji obowiązków służbowych oraz ciężkiej pracy.

Do życzeń Komendanta dołączył także Wicewojewoda Mazowiecki Patryk Fajdek, który również pogratulował wszystkim dziś ślubującym i odznaczonym. Podkreślił, że: „Złożenie przysięgi to nie tylko formalność. To wielka odpowiedzialność i wielkie zobowiązanie za naszych obywateli, za bezpieczeństwo, za ład publiczny, za uczciwość w różnych aspektach życia społecznego. To również akt odwagi, wzięcia na swoje barki odpowiedzialności, która ciągnie się za mundurem. Za tą odwagę i złożenie przysięgi, która jest wyrazem odpowiedzialności, chce wam podziękować i życzyć bezpiecznej służby”. Natomiast osobom wyróżnionym za długoletnią służbę Wicewojewoda przekazał podziękowania za zaangażowanie i pracę na rzecz bezpieczeństwa w powiatach i całym Mazowszu.

Do podziękowań dołączyli również Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP Województwa Mazowieckiego w Radomiu - mł. insp. Dariusz Brzezicki oraz kapelan mazowieckiej komendy ks. Jarosław Rożek.

Wszystkim ślubującym i odznaczonym serdecznie gratulujemy!



Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu

Zdjęcia: Rafał Jeżak, st. post. Piotr Pokorski

Film: asp. Marcin Sawicki