Zamiast się zatrzymać przejechał między pieszymi Data publikacji 18.03.2024 Powrót Drukuj Kierujący mercedesem manewrował między pasażerami wysiadającymi i wsiadającymi do tramwaju. To niebezpieczne zachowanie, zarejestrowane kamerką samochodową, wpłynęło na skrzynkę „STOP AGRESJI DROGOWEJ”. Kierowca może zostać ukarany grzywną do 30 tysięcy złotych!

Do zdarzenia doszło 5 marca br. w Bydgoszczy na ulicy Focha. Kierujący samochodem marki Mercedes nie zatrzymał się przed przystankiem wiedeńskim i pomimo wysiadających z tramwaju pasażerów kontynuował jazdę manewrując między pieszymi, czym spowodował zagrożenie dla ich bezpieczeństwa. To niebezpieczne zachowanie zarejestrowane kamerką samochodową wpłynęło na skrzynkę „STOP AGRESJI DROGOWEJ”. Kierującemu grozi grzywna w wysokości do 30 tysięcy złotych.

Co to jest przystanek wiedeński?

Przystanek wiedeński to rodzaj przystanku tramwajowego, który po raz pierwszy wykonano w Wiedniu. Jego konstrukcja polega na podniesieniu jezdni w rejonie przystanku do poziomu chodnika.

Przystanki wiedeńskie powstają tam, gdzie pasażerowie wsiadają do pojazdu komunikacji miejskiej bezpośrednio z jezdni. To udogodnienie ma szczególne znaczenie w przypadku osób starszych, niepełnosprawnych, ale także opiekunów z dziećmi w wózkach oraz samych maluchów. Ważny jest też aspekt bezpieczeństwa, ponieważ kierowcy samochodów przed przystankiem wiedeńskim są zmuszeni zwolnić, z uwagi na wjazd na wyniesioną platformę jezdni.

Jak prawidłowo korzystać z przystanków wiedeńskich?

Kierowcy muszą zachowywać szczególną ostrożność w okolicy przystanków tramwajowych, a co za tym idzie powinni zwolnić i obserwować, czy pieszy nie wychodzi zza tramwaju na jezdnię. W przypadku przystanków wiedeńskich wyniesiona platforma jezdni dodatkowo wymusza zwolnienie. Ponadto kierowcy powinni poczekać za tramwajem aż ten wypuści i wpuści wszystkich pasażerów.

Fragment ulicy, na którym znajduje się przystanek wiedeński nadal pozostaje jezdnią, a więc, gdy nie ma na nim aktualnie tramwaju, jeżdżą nią samochody. Pieszy może wejść na platformę dopiero w momencie, w którym podjedzie tramwaj. Wówczas kierowcy mają zakaz wjazdu na wzniesienie i muszą odczekać aż pojazd odjedzie.

Pamiętajmy, że gdy tramwaj lub autobus znajduje się na tzw . przystanku wiedeńskim kierowcy mają zakaz wjazdu na wzniesienie i muszą poczekać na odjazd środka komunikacji miejskiej. Jest to podstawowy obowiązek kierującego pojazdem, aby zapewnić pieszym możliwość bezpiecznego wejścia lub opuszczenia go.

( KWP w Bydgoszczy / mw)