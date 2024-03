59-latek podziękował policjantkom za pomoc w odzyskaniu pieniędzy

Data publikacji 18.03.2024

Mieszkaniec powiatu bielskiego podziękował funkcjonariuszkom Wydziału Kryminalnego aspirant sztabowej Katarzynie Wardeckiej i aspirant Izabeli Kiszko-Maruszewskiej „..za rzetelne i kreatywne podejście do sprawy”. W zeszłym roku mężczyzna został oszukany podczas inwestowania w kryptowaluty, w wyniku czego przelał 29 tysięcy złotych na konta wskazane przez oszustów. Dzięki zaangażowaniu policjantek Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą udało się zablokować konta i mężczyzna odzyskał 22 tysiące złotych. By wyrazić swoją wdzięczność, przesłał podziękowania do Komendanta Powiatowego Policji w Bielsku Podlaskim inspektora Wojciecha Macutkiewicza za profesjonalizm i doświadczenie zawodowe funkcjonariuszek.