Koka i jej przewodnik wrócili ze szkolenia w Sułkowicach

Po 6 miesiącach szkolenia do rawskiej komendy wrócił starszy aspirat Rafał Krawczyk wraz z Koką-owczarkiem belgijskim po zakończonym kursie specjalistycznym dla psów tropiących zapachy narkotyków. Dotychczasowy opiekun suczki odszedł na emeryturę dlatego też zgodnie z procedurą otrzymała nowego przewodnika. Policjant ten jest przewodnikiem od 11 lat dla Kazana, psa patrolowo-tropiącego. Jego doświadczenie, wspólne sukcesy w odnajdywaniu osób zaginionych, oraz ogromne zaangażowania w pracę z psem potwierdziły, że jest idealnym kandydatem, aby zostać przewodnikiem również dla Koki. Suczka jest specjalistką w tropieniu zapachu narkotyków. Świetnie przeszła wszystkie testy i egzaminy.

Nowy przewodnik to miłośnik zwierząt, który swoją służbę z psem traktuje jak hobby i stanowi bezkonkurencyjny oraz zgrany duet. Koka wraz z policjantem będzie na co dzień pomagała w zwalczaniu przestępczości narkotykowej. Owczarek ma ogromny potencjał, a przy okazji uwielbia dzieci i bardzo chętnie odbiera z ich strony „przytulasy” i głaskanie.

Szkolenie psów służbowych odbywa się w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Obecnie jest to jedyny w kraju ośrodek szkolenia przewodników i tresury psów służbowych. Zakład cieszy się znaczącą pozycją wśród europejskich szkół policyjnych między innymi z uwagi na świetną kadrę dydaktyczną, która całym sercem jest zaangażowana z pracę z policjantami i psami służbowymi. W Zakładzie Kynologii Policyjnej szkoli się również psy patrolowe-przygotowane do działań prewencyjnych, tropiące–nabywające umiejętności tropienia na miejscu zdarzeń oraz przeszukiwania terenu w celu odnalezienia zaginionej osoby oraz specjalistyczne, które tresowane są do wyszukiwania narkotyków, materiałów wybuchowych lub zapachu zwłok ludzkich na lądzie i w wodzie. Specjalną kategorię stanowią także, pracujące w służbie kryminalnej, psy osmologiczne, szkolone do identyfikacji śladów zapachowych.

Przewodnika Koki i Kazana cechuję zamiłowaniem do zwierząt. Specyfika pracy z psami wymaga od funkcjonariusza wrażliwości, odpowiedzialności oraz szczególnej opiekuńczości. Potencjał policyjnych psów jest ogromny. Prawidłowo wyszkolone pozwalają na efektywniejsze i sprawniejsze wykonywanie zadań służbowych. W wielu sytuacjach pozostają niezastąpione. Koka, Kazan i ich przewodnik są partnerami w służbie, a również przyjaciółmi na całe życie, bo po odejściu zwierząt na emeryturę pozostaną na zawsze u policjanta.

( KWP w Łodzi / kc)

