W wyniku międzynarodowej współpracy poszukiwany ENA jest już w polskim areszcie Data publikacji 18.03.2024 Powrót Drukuj Kryminalni krośnieńskiej komendy po raz kolejny udowodnili, że osoby ukrywające się przed organami ściągania lub wymiarem sprawiedliwości nie mogą czuć się bezkarnie. Dzięki zaangażowaniu i bardzo dobrej międzynarodowej współpracy z Policją niemiecką, poszukiwany przez nich 34-latek, za którym Sąd Okręgowy w Zielonej Górze wydał europejski nakaz aresztowania, jest już w polskim areszcie. Musi odbyć zasądzoną w Polsce łączną karę pozbawienia wolności 6 lat i 4 miesięcy.

Krośnieńscy kryminalni poszukiwali 34-letniego mieszkańca powiatu, za którym wydano 6 listów gończych. Był on poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, Rawiczu, Głowie i Prokuraturę Rejonową w Słubicach do spraw dotyczących kradzieży z włamaniem do samochodu oraz niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Zaangażowani w zatrzymanie 34-latka policjanci w wyniku pracy operacyjnej dokonali wielu sprawdzeń, w trakcie których ustalili, że może on się ukrywać na terenie Niemiec. Informacja ta niezwłocznie przekazana została za pośrednictwem Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku do Policji niemieckiej.

Międzynarodowa wymiana informacji i współpraca w zakresie zwalczania przestępczości przygranicznej przyniosła efekty. Mężczyzna w kwietniu ubiegłego roku został zatrzymany na terenie Niemiec jako podejrzany za dokonanie przestępstwa przeciwko mieniu. Policjanci mając wiedzę o zaistniałej sytuacji, wystosowali do Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim wniosek o rozważenie zasadności wydania za 34-latkiem europejskiego nakazu aresztowania, by ten mógł odbyć zasądzoną w Polsce łączną karę pozbawienia wolności 6 lat i 4 miesięcy. Zgodnie z procedurą wniosek przekazany został do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, który rozpatrzył go pozytywnie.

W środę, 13 marca br. , mężczyzna został w ramach ekstradycji przekazany organom ścigania w Polsce, a następnie osadzony w zakładzie karnym, gdzie spędzi najbliższe lata.