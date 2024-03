Policjanci zabezpieczyli znaczną ilość narkotyków Data publikacji 18.03.2024 Powrót Drukuj Kryminalni ze Starogardu zorganizowali akcję, podczas której zabezpieczyli znaczną ilość środków odurzających. Funkcjonariusze przejęli amfetaminę, marihuanę, kokainę, klefedron oraz tabletki MDMA. Funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie blisko 9 kilogramów zabronionych w Polsce środków. Mundurowi zatrzymali również 42-latka, do którego należały narkotyki.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim podczas akcji ukierunkowanej na zwalczanie przestępczości narkotykowej zabezpieczyli sporą ilość środków odurzających. W wyniku szeroko zakrojonych działań operacyjnych kryminalni zdobyli informacje, które naprowadziły ich na trop mężczyzny, który może trudnić się wprowadzaniem do obrotu zakazanych w Polsce środków. Policjanci ustalili markę oraz numer rejestracyjny pojazdu, jakim miał się poruszać. Aby zweryfikować swoje ustalenia, funkcjonariusze postanowili zatrzymać to auto do kontroli drogowej. Mężczyzna na widok dwóch aut z włączonymi światłami błyskowymi, które zablokowały mu drogę, gwałtownie cofnął, uderzając w stojący za nim radiowóz. Widząc, że w ten sposób nie uda mu się uciec, porzucił swoje auto, przeskoczył przez barierę energochłonną i próbował dalej uciekać pieszo. Kryminalni natychmiast ruszyli w jego kierunku i po przebiegnięciu kilkudziesięciu metrów zatrzymali uciekającego 42-latka.

Podczas przeszukania auta, policjanci znaleźli słoik z suszem roślinnym oraz worki foliowe ze sproszkowaną substancją. Mężczyzna został przekonwojowany do komendy, gdzie policjanci osadzili go w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Śledczy przeszukali również mieszkanie zatrzymanego do kontroli drogowej mężczyzny, gdzie również znaleźli zabronione w Polsce substancje. Łącznie mundurowi zabezpieczyli blisko 9 kilogramów środków odurzających, wśród których były między innymi marihuana, kokaina, amfetamina, klefedron oraz tabletki MDMA. Z zabezpieczonych substancji można by przygotować ponad 11 800 porcji handlowych. Mężczyzna został przesłuchany i usłyszał zarzut dotyczący wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających.