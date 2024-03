Policjanci ujawnili ponad 15 kg marihuany. Dwaj dilerzy trafili do aresztu Data publikacji 18.03.2024 Powrót Drukuj Kryminalni z gdańskiej komendy miejskiej zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy odpowiedzą za wprowadzanie do obrotu znacznej ilości narkotyków. Podczas przeszukań kryminalni ujawnili i zabezpieczyli ponad 15 kg marihuany. 34 i 33-letni mężczyźni usłyszeli zarzuty wprowadzania do obrotu znacznej ilości narkotyków i decyzją sądu trafili na trzy miesiące do aresztu. 34-latek był już skazany za uprawę marihuany, był też poszukiwany i posiadał nakaz doprowadzenia do Zakładu Karnego w celu odbycia kary roku i dwóch miesięcy więzienia. Sprawcom grozi kara nawet 12 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z wydziału kryminalnego gdańskiej komendy miejskiej, którzy zajmują się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, zdobyli informację o osobach mogących posiadać oraz wprowadzać do obrotu znaczne ilości narkotyków. Funkcjonariusze podczas pracy nad tą sprawą ustalili tożsamość osób oraz ich adresy. Gdy kryminalni zdobyli potrzebne informacje, postanowili 33-latka odwiedzić, ponieważ wiedzieli, że znajdą u niego sporo zakazanych substancji. Środa 13 marca okazała się pechowym dniem dla mężczyzny, ponieważ już podczas kontroli jego mieszkania na terenie Letnicy operacyjni ujawnili kilkadziesiąt gramów marihuany. Mężczyzna został zatrzymany, następnie policjanci skontrolowali używane przez niego pomieszczenie gospodarcze na terenie osiedla w dzielnicy Suchanino. Podczas kontroli kryminalni ujawnili i zabezpieczyli ponad 8 kg marihuany, gotówkę w kwocie 73 tys. zł. na poczet przyszłej kary oraz telefony komórkowe. Funkcjonariusze zdobyli też wiele dowodów świadczących o tym, że 33-latek trudnił się handlem narkotykami.

W miniony piątek kryminalni zwalczający przestępczość narkotykową, podczas pracy nad sprawą 34-latka z Przymorza, zauważyli jego samochód. Funkcjonariusze zatrzymali hondę do kontroli i podczas przeszukania ujawnili karton, w którym znajdowała się spakowana próżniowo marihuana, łącznie 7 paczek. Po sprawdzeniu danych mężczyzny okazało się, że jest poszukiwany w celu odbycia kary roku i dwóch miesięcy za uprawę marihuany. Całość narkotyków została zabezpieczona i przekazana do badań biegłemu sądowemu. Zatrzymany 34-latek trafił do policyjnego aresztu.

Zatrzymani sprawcy usłyszeli zarzuty wprowadzania do obrotu znacznej ilości narkotyków. Sąd przychylił się do wniosku o areszt i zastosował wobec mężczyzn wolnościowy środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu.

Za wprowadzanie do obrotu narkotyków grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Jeżeli przedmiotem czynu jest znaczna ilość narkotyków, wówczas kara wynosi od 2 do 12 lat więzienia.