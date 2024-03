Policyjny instruktor po służbie zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 18.03.2024 Powrót Drukuj Aspirant sztabowy Wojciech Szwagrzyk, pełniący służbę w KWP w Krakowie, w czasie wolnym zatrzymał nietrzeźwego kierującego. Kierujący Hyundaiem miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

Do zdarzenia doszło w minioną środę 13 marca po godzinie 16.00 w miejscowości Szczyglice. Wracający do miejsca zamieszkania asp. sztab. Wojciech Szwagrzyk zauważył jadący samochód marki Hyundai wykonujący niebezpieczne manewry na jezdni. Gdy pojazd oczekiwał na przejazd przez skrzyżowanie policjant podszedł do kierowcy, by zapytać o powód takiego zachowania na drodze. Okazało się, że od mężczyzny wyczuwalna jest silna woń alkoholu w związku z czym funkcjonariusz uniemożliwił mu dalszą jazdę. Po obezwładnieniu kierowcy, o całym zdarzeniu poinformowany został oficer dyżurny KPP w Krakowie, który na miejsce przysłał patrol ruchu drogowego.

Przeprowadzone przez funkcjonariuszy badanie wykazało, że mężczyzna poruszał się samochodem osobowym po drodze publicznej mając w organizmie ponad 2 promile alkoholu w organizmie.



Na co dzień asp. szt. Wojciech Szwagrzyk pełni służbę w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie gdzie m.in. prowadzi zajęcia z taktyki i techniki interwencji dla policjantów garnizonu małopolskiej Policji oraz przeprowadza testy sprawności fizycznej realizowane w ramach postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.



( KWP w Krakowie / kp)