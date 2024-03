Z sercem dla potrzebującej kobiety Data publikacji 18.03.2024 Powrót Drukuj Policjantki świetnie znają swoje rejony służbowe i doskonale wiedzą, kto wymaga pomocy lub wsparcia, nawet tego drobnego. Mundurowe wyszły z inicjatywą pomocy kobiecie z dwójką dzieci i w krótkim czasie zebrały sporą ilość ubrań, które przekazały potrzebującej. Piękny gest niosący pomoc jest dowodem empatii, zrozumienia i zaangażowania w służbę na rzecz innego człowieka . Jak same podkreślają policjantki - na pewno nie była to ostatnia tego typu pomoc.

Funkcjonariusze podczas służby dbają także o bezpieczeństwo osób, które znalazły się z ciężkiej sytuacji życiowej. Swoją pomocą służą również dzielnicowi, którzy w trakcie służby spotykają się z mieszkańcami podległego rejonu służbowego.

Nikt nie zrozumie tak dobrze kobiety, jak inna kobieta. Dwie policjantki, które na co dzień są dzielnicowymi Komisariatu Policji w Rudnej, mł. asp. Renata Ślęk oraz sierż. Agnieszka Gruszczyńska wykazały się empatią, a przede wszystkim wrażliwością i zrozumieniem. W toku prowadzonych czynności służbowych uzyskały informacje z treści, których wynikało, że mieszkanka gminy Rudna znalazła się w trudnej sytuacji materialnej. Policjantki bez zbędnej zwłoki dotarły do kobiety, a w miejscu zamieszkania wykonały niezbędny wywiad. Na tej podstawie ustaliły z jakimi problemami na co dzień boryka się kobieta, a co ważniejsze czego na chwilę obecną potrzebuje.

Na podstawie uzyskanych informacji policjantki zorganizowały zbiórkę odzieży dla kobiety jak również jej małych pociech. W ten sposób dość szybko do potrzebującej kobiety trafiła niezbędna odzież. Ten gest wywołał na twarzy kobiety jak również jej dzieci uśmiech.

Korzystając z okazji zachęcamy wszystkich o zainteresowanie osobami, które z uwagi na swój wiek, stan zdrowia lub sytuację życiową znalazły się w ciężkiej sytuacji. Jeżeli posiadasz w domu jakąkolwiek niepotrzebną odzież, koce, ręczniki, pościel lub środki czystości przekaż je osobiście osobom potrzebującym lub za pośrednictwem zaufanej fundacji.

Ta pomoc nic nie kosztuje, a może zmienić, a nawet ocalić czyjeś życie.