Badania genetyczne doprowadziły śledczych do sprawcy gwałtu Data publikacji 18.03.2024 Powrót Drukuj Dzięki skutecznej i skrupulatnej pracy, lubańscy policjanci zidentyfikowali mężczyznę, który dopuścił się gwałtu na osobie bezbronnej. Do zatrzymania 37-letniego mieszkańca powiatu lubańskiego przyczyniło się w dużej mierze oznaczenie profilu DNA sprawcy, który mógł zostać następnie zestawiony z materiałem porównawczym pobranym od osób podejrzewanych o popełnienie tego przestępstwa. Zatrzymany mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Niektóre sprawy kryminalne, przy których pracują policjanci, są na tyle skomplikowane, że ustalenie podejrzanego wymaga nie tylko niezwykłej skrupulatności i wytrwałości od funkcjonariuszy, ale także wykorzystania szerokiego spektrum metod badania zgromadzonego materiału dowodowego. Tak było w sprawie, nad którą od miesiąca pracowali lubańscy kryminalni.



Napastnik wtargnął w nocy do domu starszej bezbronnej kobiety, a następnie używając przemocy wobec niej, zmusił ją do obcowania płciowego. Sprawca ukradł jej telefon komórkowy oraz 50 złotych. Pokrzywdzona powiadomiła o zdarzeniu policjantów. Od tego momentu pod nadzorem lubańskiej prokuratury, funkcjonariusze prowadzili czynności operacyjne oraz śledcze, których celem było zebranie dowodów przestępstwa, a także ustalenie i zatrzymanie jego sprawcy.



Skrupulatność w działaniu oraz zaangażowanie mundurowych zostały nagrodzone – mężczyzna podejrzany o popełnienie tego przestępstwa został zidentyfikowany i zatrzymany. Było to możliwe, m.in. dzięki badaniom laboratoryjnym zabezpieczonego materiału genetycznego, które pozwoliły na oznaczenie profilu DNA sprawcy. Pokazuje to, jak ważne jest ujawnienie i właściwe zabezpieczenie śladów na miejscu przestępstwa przez policyjnych techników kryminalistycznych oraz praca operacyjna prowadzona przez funkcjonariuszy.



Decyzją sądu, na wniosek policji i prokuratury, wobec zatrzymanego 38-letniego mieszkańca powiatu lubańskiego zastosowano środek zapobiegawczy w postacio które jest podejrzany, zagrożone są surową karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi 15 lat. Podejrzany działał w warunkach recydywy.



podkom . Przemysław Ratajczyk



Źródło: KPP w Lubaniu

asp. szt. Justyna Bujakiewicz-Rodzeń

tel. 660 402 169

Film 2024_03_18_LUBAN_Gwalt_2.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik 2024_03_18_LUBAN_Gwalt_2.mp4 (format mp4 - rozmiar 47.68 MB)