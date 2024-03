Pomoc dzielnicowych nadeszła w porę Data publikacji 19.03.2024 Powrót Drukuj Dzielnicowi z Posterunku Policji w Nieborowie dotarli na czas i pomogli starszej kobiecie, która nagle zasłabła, upadła i pilnie potrzebowała pomocy medycznej. Obecnie wraca do zdrowia w szpitalu i czuje się coraz lepiej.

Policjanci z Posterunku Policji w Nieborowie 14 marca br. podczas pełnienia służby, będąc w miejscowości Bełchów otrzymali pilne zgłoszenie od starszej pani, mieszkanki gminy Nieborów, która zasłabła, upadła na podłogę i nie może się podnieść. Po tych słowach połączenie zostało przerwane.



Dzielnicowi niezwłocznie powiadomili dyżurnego, a następnie używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych natychmiast pojechali do miejsca zamieszkania kobiety. W trakcie przejazdu powiadomili służby medyczne. Niestety po dojechaniu na miejsce, drzwi były zamknięte, nikt nie otwierał. Mając na względzie zdrowie i życie zgłaszającej, mundurowi wybili szybę, dostając się do środka. Kobieta nie mogła się podnieść o własnych siłach. Dzielnicowi udzielili pierwszej pomocy przedmedycznej, po krótkiej chwili pojawiło się pogotowie ratunkowe.



W momencie wejścia do środka funkcjonariusze zauważyli na kuchence gazowej przypalający i dymiący się garnek z jedzeniem. Kobieta została przewieziona do szpitala. Mundurowi na szczęście zdążyli, w przeciwnym razie to zdarzenie mogło zakończyć się tragicznie. Dziś wiemy, że kobieta, choć jeszcze znajduje się w szpitalu, to czuje się lepiej i wraca do sił. Życzymy dużo zdrowia!



Aspirant Piotr Zakrzewski oraz starszy aspirant Dariusz Kotus to empatyczni i pomocni policjanci, pełniący służbę w Posterunku Policji w Nieborowie, któremu podlegają dwie gminy: Łyszkowice i Nieborów. Są Dzielnicowymi rejonu 13 i 14 i na co dzień realizują swoje zadania na terenie gminy Łyszkowice.



( KWP w Łodzi / kp)