Policjanci zatrzymali grupę włamywaczy Data publikacji 19.03.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Policji w Poznaniu zatrzymali łącznie 4 osoby podejrzane o szereg włamań do domów i samochodów. Działali na terenie 3 województw. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani. Za popełnione przestępstwa grozi im do 10 lat więzienia.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP i Dochodzeniowo Śledczego KMP w Poznaniu zajmowali się grupą osób, które od pewnego czasu zajmowały się włamaniami do domów jednorodzinnych i samochodów. Policjanci mieli wiedzę o co najmniej 18 włamaniach, z czego 14 zostało popełnionych w Wielkopolsce, 3 na terenie woj. lubuskiego i 1 na terenie woj. kujawsko pomorskiego.

Kryminalni ustalili sposób działania sprawców, który nie był zbyt wyszukany. Podejrzani w godzinach popołudniowo-wieczornych pod nieobecność domowników, wybijali szyby w drzwiach balkonowych. Następnie kradli z wnętrza gotówkę, biżuterię i sprzęt rtv. Podobnie sytuacja wyglądała podczas włamań do pojazdów, w których również sprawcy wybijali szyby i kradli wartościowe przedmioty.

Każdorazowo policyjni technicy zabezpieczali ślady kryminalistyczne na miejscach zdarzeń. Ich dokładna analiza przeprowadzona przez ekspertów z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu, przesłuchani świadkowie, pozwoliło policjantom na wytypowanie potencjalnych włamywaczy.

Funkcjonariusze ustalili, że poszukiwane przez nich osoby, obywatele Gruzji przebywają na terenie województwa lubuskiego. To właśnie tam 21 lutego br. zostało zatrzymanych 2 mężczyzn bezpośrednio po dokonaniu włamania do domu jednorodzinnego. W pojeździe, jakim poruszali się sprawcy ujawniono i zabezpieczono skradzione przedmioty oraz narzędzia, które posłużyły do dokonania przestępstwa, a także ich telefony komórkowe.

Zostały przeszukane również ich miejsca zamieszkania. W jednym z nich została zatrzymana kolejna osoba podejrzana o te włamania. Okazało się również, że kolejny z przebywających w mieszkaniu człowiek, przebywał na terenie Polski nielegalnie. Został przekazany Straży Granicznej. Jeszcze w styczniu br. do sprawy włamań został również zatrzymany mężczyzna, który został tymczasowo aresztowany.

Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Poznaniu sąd zastosował wobec trójki podejrzanych tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Zatrzymanym za kradzieże z włamaniem grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma cały czas charakter rozwojowy.



(KWP w Poznaniu / kp)