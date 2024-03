Działania Policji w związku z zapowiedzianymi protestami na terenie całego kraju

Data publikacji 20.03.2024

Dziś w całym kraju zapowiedziano ponad 580 protestów, w których szacowany jest udział blisko 70 000 osób. To ogromne przedsięwzięcie, które wymaga ze strony Policji zaangażowania znacznych sił, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim obywatelom, także tym, którzy w protestach nie biorą udziału. Policjanci ruchu drogowego zadbają ponadto, by użytkownicy dróg w jak najmniejszym stopniu odczuli utrudnienia.