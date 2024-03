Bełchatowscy policjanci uratowali życie mężczyzny Data publikacji 19.03.2024 Powrót Drukuj Dzięki profesjonalnemu działaniu dyżurnego policji z Bełchatowa oraz zdecydowanej i szybkiej reakcji funkcjonariuszy z Wydziału Prewencji zostało uratowane kolejne ludzie życie. Aspirant sztabowy Jan Adamczyk prowadził kilkuminutową rozmowę negocjacyjną z osobą będącą w kryzysie emocjonalnym, natomiast policjanci z patrolu odnaleźli i ściągnęli mężczyznę z okna na 10 piętrze bloku. Pomagamy i chronimy!

Każdego dnia policjanci pomagają innym, często ratując ludzkie życia. W codziennej służbie mundurowi, wypełniając swoje obowiązki dowodzą, jak ważne dla nich są słowa roty ślubowania, a także hasło przewodnie Polskiej Policji: „Pomagamy i chronimy”. Tak też było w nocy, 17 marca br. w Bełchatowie, kiedy tuż po godzinie 1:00 dyżurny odebrał zgłoszenie z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego o mężczyźnie, który znajduje się w kryzysie emocjonalnym. Okazało się, że o tej całej sytuacji powiadomił sam mężczyzna, dzwoniąc na numer alarmowy 112. Po tym niepokojącym sygnale, nie można już było nawiązać z nim kontaktu. Oprócz informacji dotyczącej numeru komórkowego do mężczyzny policjanci wiedzieli, że osoba ta znajduje się gdzieś na 10 piętrze bloku w Bełchatowie. Na tym etapie wiedzieliśmy już, że sprawa wymaga natychmiastowego działania. Rozpoczęła się walka z czasem.

Zadysponowani do zdarzenia mundurowi z Wydziału Prewencji przeczesywali wytypowane miejsce. W tym czasie dyżurny bełchatowskiej policji aspirant sztabowy Jan Adamczyk nawiązał kontakt telefoniczny z mężczyzną i prowadził z nim kilkunastominutową rozmowę. Policjant szybko zorientował się, że mężczyzna znajduje się w kryzysie emocjonalnym. Nie chciał powiedzieć gdzie się znajduje, cały czas podtrzymywał zamiar odebrania sobie życia. Dyżurny nie dopuszczając do przerwania połączenia kontynuował rozmowę uspakajając rozmówcę. Natomiast policjanci z bełchatowskiej patrolówki pośpiesznie przeczesywali teren miejscowego osiedla. W pewnym momencie jeden z policjantów usłyszał rozmowę dobiegającą gdzieś z okna bloku. Idąc tym tropem policjanci dostrzegli osobę znajdującą się na parapecie okiennym. Okazało się, że mężczyzna, siedząc w oknie na 10 piętrze bloku, głośno prowadził rozmowę telefoniczną z dyżurnym policji. Policjanci natychmiast znaleźli się obok mężczyzny i ściągnęli go z okna. Bełchatowianin finalnie został przekazany załodze ratownictwa medycznego i trafił do szpitala pod opiekę specjalistów. Profesjonalizm dyżurnego bełchatowskiej policji w prowadzonych działaniach oraz zdecydowana i szybka reakcja funkcjonariuszy z Wydziału Prewencji zapobiegły tragedii. Pomoc przyszła na czas, zostało uratowane kolejne ludzkie życie. Pomagamy i chronimy!