Nie ma przyzwolenia na agresję wobec policjantów. Sprawca ataku na funkcjonariuszy spędzi blisko 1,5 roku w zakładzie karnym

Data publikacji 19.03.2024

Bolesławieccy policjanci zostali zaatakowani podczas czynności służbowych. Agresor przy użyciu maczety i noża próbował zmusić funkcjonariuszy do przerwania działań związanych z zatrzymaniem kobiety poszukiwanej do odbycia kary 2 lat pozbawienia wolności. Skazany kierował groźby karalne oraz znieważył policjantów. Usłyszał wyrok w sprawie i trafił do więzienia.