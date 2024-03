Dwóch sprawców ostrzelania autobusów trafiło do schroniska dla nieletnich Data publikacji 19.03.2024 Powrót Drukuj Policjanci ze śródmiejskiej komendy zatrzymali w ostatni weekend pięć osób w wieku od 13 do 16 lat. W sobotę przed 11:00 nieletni z mieszkania przy ulicy Marszałkowskiej ostrzelali z wiatrówki łącznie pięć autobusów. Jeszcze tego samego dnia w ręce funkcjonariuszy wpadła trójka z nich, kolejnych dwóch zatrzymano w niedzielę. Decyzją sądu dwóch 16-latków trafiło do schroniska dla nieletnich.

W ubiegłą sobotę (16 marca) przed godziną 11:00 do śródmiejskiej komendy wpłynęła informacja o ostrzelaniu z wiatrówki kilku autobusów, w wyniku którego uszkodzone zostały szyby oraz karoseria. Zdarzenie miało miejsce na ulicy Marszałkowskiej, na wysokości ulicy Hożej. Nikt z pasażerów oraz osób postronnych nie odniósł obrażeń.

Do działań natychmiast przystąpili policjanci Komendy Rejonowej Policji Warszawa I. W wyniku szeroko zakrojonych działań wytypowali mieszkanie, z którego padły strzały. W lokalu zatrzymali trzech chłopców w wieku od 13 do 15 lat oraz zabezpieczyli wiatrówki. Następnego dnia policjanci ze Śródmieścia zatrzymali dwóch 16-latków biorących udział w zdarzeniu. Cała piątka trafiła do Policyjnej Izby Dziecka.