Nietrzeźwy kierowca Forda zatrzymany przez kursanta Akademii Policji w Szczytnie Data publikacji 19.03.2024 Powrót Drukuj Policjant z OPP w Lublinie w dniu wolnym od kursu podstawowego prowadzonego w Szczytnie zatrzymał nietrzeźwego kierującego. Mundurowy w miejscowości Sitaniec zauważył kierującego Fordem, który nie mógł wyjechać z rowu. Okazał się nim 41-letni mieszkaniec Lublina, który miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany, a jego pojazd tymczasowo zajęty.

W sobotni poranek (16 marca) oficer dyżurny zamojskiej komendy został powiadomiony o ujęciu w Sitańcu nietrzeźwego kierowcy. Natychmiast skierował w to miejsce policjantów.

Jak się okazało zgłaszającym był kursant Akademii Policji w Szczytnie, który za kilka miesięcy rozpocznie służbę w Oddziale Prewencji Policji w Lublinie Oddział Zamiejscowy w Zamościu. W rozmowie z patrolem wyjaśnił, że jadąc przez Sitaniec zauważył stojącego częściowo w przydrożnym rowie osobowego forda, za kierownicą siedział mężczyzna i usiłował wyjechać na jezdnię. Postanowił pomóc kierującemu. Kiedy podszedł wyczuł od niego silną woń alkoholu. Wtedy zgłaszający natychmiast zadzwonił na numer alarmowy, wyjął również kluczyki ze stacyjki forda i uniemożliwił nietrzeźwemu kierowcy oddalenie się z miejsca. Wspólnie z nim poczekał na policjantów.

Kierującym fordem okazał się 41-letni mieszkaniec Lublina. Policyjne badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad 2 promile. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami mundurowi dokonali również tymczasowego zajęcia forda.

Po wytrzeźwieniu 41-latek usłyszał zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Odpowie również za to, że usiadł za kierownicę nie mając do tego uprawnień, a pojazd, którym się poruszał nie miał ważnego ubezpieczenia oraz obowiązkowych badań. Dodatkowo okazało się, że kilka minut przed wjechaniem w Sitańcu do przydrożnego rowu doprowadził do zdarzenia drogowego w Zamościu – wjechał w bramę oraz szlaban przy poczcie na ulicy Kościuszki. Poniesie, więc także konsekwencje i tego naruszenia przepisu kodeksu drogowego.