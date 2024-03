40-latek z Bydgoszczy odpowie za stalking

Data publikacji 19.03.2024

Stalking to złośliwe i powtarzające się nagabywanie, naprzykrzanie się czy prześladowanie, zagrażające czyjemuś bezpieczeństwu. Najczęściej objawem tego zjawiska jest uporczywe, ciągłe i zamierzone nękanie. Nie inaczej było w przypadku ekspedientki z Bydgoszczy, która padła ofiarą stalkera. Obawiając się o swoje zdrowie i życie zgłosiła sprawę policjantom ze Szwederowa, którzy zatrzymali do sprawy 40-latka. Sąd tymczasowo aresztował go na 2 miesiące.