Tymczasowy areszt dla dwóch sprawców dotkliwego pobicia

Data publikacji 19.03.2024

Na trzy miesiące tymczasowo do aresztu trafiło dwóch mężczyzn, którzy dotkliwie pobili 51-latka. Sprawcy zaatakowali go pod jednym z pustostanów na bydgoskim Szwederowie, po czym zostawili bez udzielenia jakiejkolwiek pomocy. Mężczyzna, z ciężkimi obrażeniami, trafił do szpitala. Oprawcy za swoje czyny odpowiedzą przed sądem.