Ciastka, żelki i tabletki z narkotykami zabezpieczone przez chełmskich kryminalnych Data publikacji 19.03.2024 Powrót Drukuj Kryminalni z Chełma zatrzymali 27-latkę i 45-latka, u których podczas przeszukań zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków i gotówkę. To marihuana, płyny, ciastka, żelki z zawartością substancji odurzających oraz mefedron, amfetamina i kokaina. 45-latek został już tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Z kolei z 27-latką czynności zostaną wykonano w późniejszym terminie, gdyż obecnie kobieta przebywa w szpitalu. Oboje odpowiedzą za posiadanie znacznych ilości narkotyków, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Kryminalni z chełmskiej komendy ustalili, że 27-latka i 45-latek mogą posiadać znaczne ilości narkotyków. Ustalenia te potwierdziły się podczas przeszukania ich miejsc zamieszkania w Chełmie i na terenie gminy Ruda Huta.



Policjanci znaleźli marihuanę w ilości pozwalającej na przygotowanie blisko 2,5 tysiąca porcji dilerskich. Ponadto zabezpieczyli także płyny, tabletki, żelki i ciastka z zawartością substancji odurzających. Zabezpieczyli również amfetaminę, mefedron i kokainę oraz sprzęt służący do wytwarzania, przetwarzania lub przerobu środków odurzających. W realizacji przeszukań wspierał policjantów funkcjonariusz Straży Granicznej wraz z psem do wyszukiwania narkotyków. Na poczet przyszłych kar funkcjonariusze zabezpieczyli także pieniądze.



W związku z tą sprawą zatrzymali 27-latkę i jej 45-letniego znajomego. Mężczyzna został już doprowadzony do prokuratury, a następnie do sądu, który na wniosek śledczych zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Z kolei z kobietą czynności procesowe zostaną wykonane w późniejszym terminie, gdyż obecnie przebywa w szpitalu. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii posiadanie znacznych ilości narkotyków zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 10.



( KWP w Lublinie / kp)