W czasie wolnym od służby zatrzymała nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 19.03.2024 Powrót Drukuj Policjantka Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji w czasie wolnym od służby udaremniła dalszą jazdę pijanemu kierowcy. 39-letni obywatel Białorusi miał ponad 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna odpowie za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Funkcjonariuszka Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji w czasie wolnym od służby podjęła interwencję wobec nietrzeźwego kierowcy.

Do zdarzenia doszło w ubiegły piątek (15.03) około godziny 12:00, gdy policjantka jechała prywatnym samochodem trasą S8 w kierunku Białegostoku. Na wysokości miejscowości Zielonka w powiecie wołomińskim zauważyła samochód ciężarowy, którego nieprawidłowy tor jazdy wskazywał, że kierujący może być nietrzeźwy. Bez wahania postanowiła działać.

Najpierw zawiadomiła dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, następnie, aby zapobiec potencjalnej tragedii na drodze, wykorzystała pierwszy dogodny moment, by zatrzymać kierowcę. Gdy ciężarówka zjechała na parking w miejscowości Emilianów, funkcjonariuszka natychmiast podeszła do kierującego. Od razu wyczuła od niego silną woń alkoholu. Wspólnie z innym świadkiem zdarzenia, który widząc całą sytuację nie pozostał bierny, wyjęli kluczyki ze stacyjki. Do czasu przyjazdu policjantów ruchu drogowego nie pozwolili mężczyźnie oddalić się z miejsca zdarzenia.