Na zakupach rozpoznał i zatrzymał poszukiwanego 30-latka Data publikacji 19.03.2024 Policjant z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KMP w Lublinie podczas zakupów w centrum handlowym w czasie wolnym, rozpoznał poszukiwanego. 30-latek miał do odsiadki 2 lata i 2 miesiące za kradzież zuchwałą, której się dopuścił. Podczas próby zatrzymania próbował ratować się ucieczką, jednak bezskutecznie. Został już przekonwojowany do zakładu karnego, gdzie czeka go zasądzona odsiadka.

Przed weekendem będący na wolnym policjant z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KMP w Lublinie podczas zakupów w centrum handlowym zauważył mężczyznę. Jego postać wydała mu się znajoma. Okazało się, że jest to poszukiwany 30-latek z gminy Wólka. Mężczyzna wielokrotnie notowany był w policyjnych kartotekach. Za przestępstwo kradzieży zuchwałej, której się ostatnio dopuścił, orzeczono wobec niego karę w wymiarze 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności.

Kiedy policjant przystąpił do zatrzymania 30-latka, ten rzucił się do ucieczki. Daleko nie uciekł, po chwili został zatrzymany. O zdarzeniu zostali powiadomieni będący w służbie policjanci, którym został przekazany. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.

30-latek został już przekonwojowany do zakładu karnego, gdzie czeka go zasądzona odsiadka.