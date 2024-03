Warsztaty z zakresu profilaktyki raka piersi dla policjantek i pracownic opolskiej Policji Data publikacji 20.03.2024 Powrót Drukuj Rak piersi jest drugim, pod względem częstości zachorowań, nowotworem złośliwym na świecie. Sprawia to, że profilaktyka w przypadku tej choroby jest niezwykle istotna. Dlatego w Komendzie Wojewódzkiej w Opolu zorganizowane zostało spotkanie z policjantkami i pracownicami tutejszej jednostki w zakresie profilaktyki raka piersi. O tym, jak ważne jest regularne badanie i co zrobić w sytuacji zachorowania, mówiły Amazonki zrzeszone przy Opolskim Centrum Onkologii. Wszystko po to, aby w ferworze służbowych i domowych obowiązków, kobiety zadbały o swoje zdrowie.

Rak piersi to najczęstsza choroba nowotworowa wśród kobiet. Głównym powodem, dla którego tak wiele kobiet nadal umiera, jest zbyt późne wykrycie choroby, wtedy gdy jest ona już w zaawansowanym stadium. Sprawia to, że profilaktyka w tym przypadku jest niezwykle istotna. Zwyczajowo to październik uznawany jest za miesiąc poświęcony świadomości na temat tego nowotworu, jednak niezwykle ważne jest, aby przez cały rok nie zapominać o profilaktyce.

Dlatego wczoraj w Komendzie Wojewódzkiej w Opolu odbyło się spotkanie dotyczące profilaktyki i leczenia raka piersi u kobiet. Prelegentem były Amazonki zrzeszone przy Centrum Onkologii w Opolu. To One z perspektywy kobiet, które wygrały z rakiem piersi, mówiły jak ważne jest wczesne wykrycie tego nowotworu i jak istotne znaczenie ma profilaktyka w tym zakresie. Podczas spotkania Amazonki wykorzystały fantomy, aby uczyć zebrane na spotkaniu Panie, tego, jak prawidłowo powinno wyglądać samobadanie.

Postęp medycyny, umiejętności lekarzy i specjalistyczna aparatura stosowana w diagnostyce i leczeniu onkologicznym sprawiają, że w zdecydowanej większości przypadków wczesne wykrycie raka piersi umożliwia całkowite wyleczenie. Dlatego warto regularnie wykonywać badania diagnostyczne, do czego bardzo serdecznie zapraszamy.

Amazonkom dziękujemy za poświęcony czas i bezcenne rady. Oby wskazówki dotyczące leczenia nigdy się nie przydały, a zdobyta wiedza była skuteczną metodą przeciwdziałania.