Tarnowscy policjanci ratowali mężczyznę w kryzysie emocjonalnym Data publikacji 20.03.2024 Policjanci z Komisariatu Policji Tarnów-Zachód zostali skierowani na interwencję do osoby w kryzysie psychicznym. Po udzieleniu mu niezbędnej pomocy, trafił on pod opiekę lekarzy.

Kilka dni temu, w powiecie tarnowskim potrzebna była pilna interwencja do mężczyzny chcącego popełnić samobójstwo. Na miejsce wysłano strażaków, ratowników medycznych, a także policjantów z mościckiej jednostki. Na sygnałach uprzywilejowania we wskazane przez dyżurnego miejsce udali się sierż. Andrzej Czeluśniak, st. post. Natalia Motyka z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego, a także mł. asp. Michał Duraczyński. Na miejscu okazało się, że mężczyzna znajduje się na piętrze pomieszczenia gospodarczego. Nie chciał przyjąć żadnej pomocy, wręcz wszystkich od siebie odpychał. Ratownicy próbowali z nim negocjować, ale mężczyzna nie słuchał żadnej argumentacji. Sprytne odwrócenie jego uwagi spowodowało, że policjanci bezpiecznie sprowadzili mężczyznę na ziemię, a następnie przekazali załodze pogotowia ratunkowego. Po udzieleniu mu niezbędnej pomocy medycy zadecydowali o odwiezieniu go do szpitala i oddania pod opieką lekarzy.



Dzięki szybkiej informacji i ogromnemu zaangażowaniu policjantów mężczyzna został uratowany dosłownie w ostatniej chwili. Takie interwencje, w sytuacjach gdzie liczy się szybkie działanie i każda minuta, zawsze są dla policjantów trudne, ale jak sami mówią adrenalina dodaje im wtedy sił i pomaga się skoncentrować. Wprawdzie z jednej strony czują napięcie i stres, ale jednocześnie radość i satysfakcję, że zdążyli i pomogli człowiekowi w potrzebie.

Informacja dla osób potrzebujących pomocy



Pamiętajmy, że jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile. Czasem myślimy, że nic gorszego nie może nas spotkać i nie wiemy, jak poradzić sobie z przytłaczającymi nas problemami. Zawsze możemy zwrócić się do specjalistów, którzy pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami:

116 123 - bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych, czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

116 111 - bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

800 121 212 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, czynny 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.