Miłe podziękowania dla policjantów

Niesienie pomocy drugiemu człowiekowi i właściwe wykonywanie obowiązków służbowych, to główne dewizy przyświecające policjantom w ich codziennej służbie. Jesteśmy otwarci na pomoc w każdej sytuacji. Docenił to mężczyzna, który zabłądził w Skoczowie. Napisał podziękowania za pełne empatii podejście z pozoru w błahej sprawie, choć dla niego bardzo istotnej. Ten najprostszy sposób docenienia codziennej służby policjantów jest przykładem, że w każdej sytuacji najważniejsze jest zrozumienie, szacunek i współpraca oparta na zaufaniu każdej ze stron.

Jak wielokrotnie pisaliśmy, policjanci, wykonując swoje codzienne zadania dbają o bezpieczeństwo i angażują się w pomoc obywatelom, nie oczekując za to specjalnych podziękowań. Niemniej jednak jest nam bardzo miło, jeśli ktoś doceni i zauważy pracę policjantów, a szczególnie gdy poświęci swój czas, żeby napisać kilka miłych słów. To zawsze policjantom daje dodatkową motywację i siłę w trudnych momentach, a przełożeni otrzymują sygnał, że ich podwładni dobrze wypełniają swoje zadania, niosąc pomoc i wsparcie, bez względu na charakter sprawy.

Zakres działań, jakie codziennie podejmują policjanci, jest bardzo szeroki. Zapobieganie przestępstwom i ściganie sprawców to jedno z głównych zadań, ale również dbanie o porządek publiczny czy niesienie pomocy w różnych trudnych, ale i też prostych sytuacjach. Często jest tak, że policjanci angażują się nawet bardziej niż wymaga tego od nich służba, tym bardziej jest nam bardzo miło, że ktoś zauważa ten wysiłek, a dodatkowo poświęci kilka minut na napisanie podziękowań – takich jak te w mailu. Bardzo dziękujemy!

Poniżej prezentujemy treść podziękowań:

"Dzień dobry

Zwracam się do Pana Komendanta z gorącą prośbą. Otóż w nocy z 14 na 15 marca byłem zmuszony odebrać znajomych w Skoczowie. Niestety system GPS podawał mi błędne dane dotarcia do zamierzonego celu, co w rezultacie było powodem zabłądzenia. Nie znam topografii miasta i przypuszczam, że jazda bez celu stała się przyczyną kontroli patrolującego w tym miejscu policjantów komendy miejskiej ze Skoczowa. Nie tylko sprawdzono mnie, ale i po moich wyjaśnieniach zostałem poproszony o jazdę samochodem za radiowozem patrolu, wskazując mi tym samym miejsce mojego celu przejazdu. Jestem pod ogromnym wrażeniem chęci pomocy dyżurujących policjantów, tym bardziej , że sam o tę pomoc nie prosiłem. Jako 57 letni prawnik i obywatel tego kraju nie spotkałem się z takim profesjonalizmem i kulturą osobistą policji. Na ręce Szanownego Pana Komendanta składam podziękowanie i zwracam się z prośbą o podziękowanie w moim imieniu policjantom z Komendy Miejskiej ze Skoczowa. Niestety, nie pamiętam nazwisk policjantów, za co przepraszam.

Dziękuję i pozdrawiam."