Seniorka przelała oszustom 94 tysiące złotych. Na szczęście przelew udało się zablokować. Uważajmy! Data publikacji 20.03.2024 Powrót Drukuj Mieszkanka powiatu sulęcińskiego odebrała telefon od rzekomego policjanta, który następnie połączył ją z fałszywym prokuratorem. Usłyszała, że jej oszczędności są zagrożone i aby je uchronić musi wykonać przelew na wskazane konto techniczne, gdzie będą one bezpieczne. Całą rozmowa nieprzerwanie trwała kilka godzin, tak aby nikt inny nie mógł w tym czasie dodzwonić się do pokrzywdzonej. Sposób przekazanych informacji był dla niej na tyle wiarygodny, że zastosowała się do poleceń oszustów. Na szczęście, w porę udało się zablokować środki. Kobieta o mały włos nie straciłaby 94 tysięcy złotych.

W czwartek, 14 marca 2024 r. na telefonie komórkowym mieszkanki powiatu sulęcińskiego wyświetliło się połączenie przychodzące z góry zaprogramowaną nazwą „POLICJA”. Kobieta odebrała, a po drugiej stronie usłyszała głos mężczyzny, przedstawiający się jako funkcjonariusz sulęcińskiej jednostki. Następnie poinformował, że zaraz nastąpi połączenie z prokuratorem. Od drugiego z rozmówców kobieta dowiedziała się, że jej dokumenty zostały podrobione i ktoś usiłował zaciągnąć pożyczkę na jej koszt. Aby zapobiec oszustwu, 76-latka miała udać się do banku i wykonać przelew na „konto techniczne” prokuratury. Przekazywane informacje stały się dla kobiety na tyle wiarygodne, że zaczęła ona postępować według instrukcji, cały czas będąc na linii z fałszywym prokuratorem. Kiedy okazało się, że nie może przelać całej kwoty zgromadzonych środków w siedzibie banku z powodu limitu, została poinstruowana aby wrócić do domu i wykonać wpłatę za pomocą bankowość elektronicznej. Tak też uczyniła, przelewając ponad 94 tysiące złotych. Mężczyzna zabronił kobiecie kontaktowania się w tej sprawie z kimkolwiek. Po zakończeniu połączenia, które trwało kilka godzin, gdy emocje opadły, do 76-latki zaczęło dochodzić, że najprawdopodobniej padła ofiarą oszustów. Brak zapisanego połączenia w historii jej telefonu tylko utwierdziło ją w tym przekonaniu. O zdarzeniu poinformowała bank oraz Policję. Tym razem, ta historia ma dość szczęśliwie zakończenie, bowiem zdołano zablokować środki zanim trafiły na konto przestępców.

Nagłaśnianie przez Policję tego typu historii, to jedna z form przeciwdziałania kolejnym oszustwom. Warta zaznaczenia jest również nasza aktywność w tym zakresie, która przybiera formę spotkań profilaktycznych oraz spotkań z pracownikami banków. Celem nadrzędnym jest podniesienie świadomości społecznej, ale również wypracowanie systemu ochrony potencjalnych pokrzywdzonych.