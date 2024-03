Każde zgłoszenie traktujemy poważnie i wyciągamy pomocną dłoń. Tym razem pozytywnie zakończone poszukiwania zaginionej 28-latki Data publikacji 20.03.2024 Powrót Drukuj Każde zgłoszenie traktujemy poważnie i zawsze wyciągamy pomocną dłoń, bo najważniejsze jest ludzkie życie. Tak było wczoraj, kiedy policjanci Komisariatu Policji w Boguszowie-Gorcach około godziny 18:00 odebrali z Centrum Powiadamiania Ratunkowego informację o zaginięciu 28-letniej kobiety, która członkom najbliższej rodziny oświadczyła, że zrobi sobie krzywdę. Przeprowadzone przez mundurowych wspólnie z jej najbliższymi działania, doprowadziły ostatecznie do odnalezienia mieszkanki powiatu wałbrzyskiego już po kilkudziesięciu minutach od zgłoszenia. Na szczęście nic jej się nie stało. Została przekazana pod opiekę lekarzy w szpitalu.

Z relacji zgłaszającego wynikało, że mieszkanka powiatu wałbrzyskiego może znajdować się w rejonie starej strzelnicy w Czarnym Borze, po tym, jak około godziny 17:30 opuściła swój samochód. Jako że 28-latka miała być w kiepskiej kondycji psychicznej, trzeba było ją szybko odnaleźć, by nie zrobiła sobie krzywdy.

Bezpośrednio po uzyskaniu informacji o zagrożeniu dla zdrowia i życia ludzkiego boguszowscy funkcjonariusze będący w służbie rozpoczęli poszukiwania w pobliskich terenach zielonych. Na szczęście już po kilkudziesięciu minutach małżonkowi udało się dodzwonić do kobiety i 28-latka została ostatecznie odnaleziona cała i zdrowa. Na szczęście nic poważnego się jej nie stało. Trafiła do szpitala, gdzie udzielona została jej specjalistyczna pomoc lekarska.



W związku z tym zdarzeniem pamiętajmy, że jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile, czasem myślimy, że nic gorszego nie może nas spotkać i nie wiemy, jak poradzić sobie z przytłaczającymi nas problemami. Zawsze, bez względu na wiek, możemy zwrócić się do osób, które pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami, którzy dyżurują pod numerem telefonu 116 123 - tam uzyskamy profesjonalną pomoc. Pamiętajmy, nie musimy być sami z naszymi problemami. Są osoby, które nam pomogą, całkowicie bezpłatnie i anonimowo.



Gdzie między innymi szukać pomocy:

116 123 - Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

116 111 - Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

800 108 108 - Bezpłatny telefon wsparcia, czynny od poniedziałku do niedzieli (z wyjątkiem dni świątecznych) w godz.14.00–20.00

121 212 - Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

22 635 09 54 - Telefon zaufania dla osób starszych, czynny w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 17.00–20.00