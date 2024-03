Agresja na drodze w oku kamery – kierujący audi rozbił trzy pojazdy Data publikacji 20.03.2024 Powrót Drukuj Nie ma tolerancji dla drogowej agresji! Zielonogórscy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego ukarali wysokim mandatem kierującego, który zajechał drogę ciężarówce, doprowadzając do jej zderzenia z autobusem. Dzięki nagraniom z kamer monitoringu miejskiego wiemy, że kierowca zrobił to specjalnie.

W piątek (15 marca) około godziny 14, dyżurny komendy miejskiej policji w Zielonej Górze został powiadomiony, że na ulicy Wojska Polskiego doszło do kolizji pomiędzy osobowym audi, ciężarowym manem i autobusem. Na miejsce pojechali policjanci ruchu drogowego, którzy zajęli się wyjaśnianiem wszystkich okoliczności zdarzenia. Okazało się, że każdy z uczestników opisywał to zdarzenie inaczej. Z informacji przekazanych przez kierującego ciężarówką wynikało, że kierujący audi wjechał na jego pas ruchu i celowo gwałtownie zahamował, a następnie się zatrzymał, bez żadnego powodu. Kierujący Manem zdążył zahamować, ale jadący za nim kierowca autobusu, nie spodziewając się tak gwałtownej reakcji poprzedzającego go samochodu, pomimo natychmiastowej reakcji, nie dał rady wyhamować ciężkim autobusem i doszło do zderzenia z ciężarówką. Na skutek tego uderzenia ciężarówka wjechała w tył stojącego przed nim audi.

Kierowcy nie mogli dojść do porozumienia, kto zawinił. Wtedy, jak to często bywa w takich spornych sytuacjach, a pomocą przyszedł miejski monitoring. Na nagraniu z kamer widać wyraźnie, że kierujący audi zmienia pas wjeżdżając przed ciężarówkę, a następnie gwałtownie hamuje.

Podczas wyjaśniania przebiegu zdarzenia okazało się, że kierujący ciężarówką wcześniej próbował zmienić pas wjeżdżając przed osobówkę. To nie spodobało się kierującemu audi i dlatego postanowił dać „nauczkę” kierującemu manem, zajeżdżając mu drogę i wykonując tak gwałtowny i niebezpieczny manewr, który na dłuższy czas utrudnił poruszanie się na tym odcinku drogi innym kierującym. Nie przewidział chyba jednak konsekwencji swojego agresywnego zachowania, bo nie dość, został uznany winnym spowodowania kolizji drogowej, otrzymał 3000 złotych mandatu i 10 punktów karnych, a dodatkowo naprawa obydwu pojazdów zostanie pokryta z jego ubezpieczenia OC.

Nawet jeśli kierowca samochodu ciężarowego próbował lub zajechał drogę kierującemu samochodem osobowym, nic nie usprawiedliwia tak skandalicznego i bardzo niebezpiecznego zachowania na drodze. Po analizie zapisów z monitoringu oraz po rozmowie ze świadkami zdarzenia policjanci podjęli decyzję o uznaniu winnym.

Niestety policjanci coraz częściej mają do czynienia ze zgłoszeniami dotyczącymi agresywnych zachowań za kierownicą. Zdarzają się podobne przypadki, kiedy to kierujący próbują zajeżdżać sobie drogę, zmuszając innych do hamowania czy też wolniejszej jazdy lub przyspieszają widząc wyprzedzający ich samochód. Takie zachowania są bardzo niebezpieczne i mogą doprowadzić do poważnych zdarzeń drogowych, dlatego policjanci nie będą im pobłażać, a kierujący narażający bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego mogą się spodziewać surowych konsekwencji.

podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

