Bankowcy dla cyberedukacji: uważaj na super okazje w internecie! Data publikacji 21.03.2024 Powrót Drukuj Kampania „Bankowcy dla CyberEdukacji” jest wspólną inicjatywą Związku Banków Polskich, Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa i banków we współpracy z Policją. Celem kampanii jest edukacja wszystkich użytkowników Internetu w zakresie cyberzagrożeń i sposobów ochrony przed nimi.

Wirtualna przestrzeń to szanse, ale też zagrożenia. Na każdym kroku należy zachować rozsądek i wiedzieć, jak się zachowywać w cyberprzestrzeni. Dlatego w ramach kampanii „Bankowcy dla CyberEdukacji” powstał cykl krótkich filmów, w których popularni artyści i prezenterzy telewizyjni opowiadają, jak w sposób świadomy, odpowiedzialny i bezpieczny korzystać z dobrodziejstw cyfrowej rzeczywistości.



Najprostszą metodą cyberoszustów jest podszywanie się pod człowieka i kradzież Twoich danych. W przeciwieństwie do innych typów oszustw internetowych gdzie wykorzystywane są błędy i luki w konfiguracji i oprogramowaniu, celem phishingu nie jest urządzenie, ale człowiek i posiadane przez niego dane.



Przed tego typu oszustwami w filmie poniżej przestrzega aktorka Daria Widawska:

„Moja znajoma łowi okazje w Internecie – a to buciki, a to pasek albo torebka. Raz w tym łowieniu tak się zatraciła, że sama dałaby się złowić. To była naprawdę super okazja – krótki mail z opisem i fotką torebki-marzenie. Wystarczyło kliknąć „kupuję” i podać dane w bankowości elektronicznej. I kiedy torebka była już naprawdę blisko, moja znajoma uświadomiła sobie, że żaden bank ani żadna instytucja nie prosi o podanie hasła i loginów w wiadomości email. Tak robią tylko przestępcy” – opowiada Daria Widawska w kampanii Bankowcy dla CyberEdukacji – Uważaj na super okazje w Internecie!



Związek Banków Polskich, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa oraz Policja apelują: