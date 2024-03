Policjanci z częstochowskiej "czwórki" wyprowadzili mężczyznę z płonącego budynku Data publikacji 20.03.2024 Powrót Drukuj Młodzi policjanci z częstochowskiej "czwórki", ryzykując własnym zdrowiem i życiem, weszli do zadymionego budynku, by ratować ludzkie życie. Ze środka wyprowadzili przebywającego tam mężczyznę. Na szczęście pomoc przyszła na czas i nikomu nic się nie stało.

Mając jedynie szczątkowe informacje, że w jednym z budynków przy ulicy Wolnej doszło do pożaru, od razu ruszyli z pomocą. Starszy sierżant Szymon Szkop i starszy posterunkowy Igor Marciniszyn w środku nocy dojeżdżając w to miejsce, już z daleka zauważyli kłęby dymu wydostające się z budynku. Okazało się, że przyjechali na miejsce jako pierwsi.

Sytuacja była bardzo poważna, bowiem drzwi wejściowe były zamknięte, a z wnętrza budynku nie było słychać żadnych odgłosów. Bez wahania przystąpili do działania. W obawie przed tym, że w środku mogą znajdować się ludzie, postanowili dokładnie to sprawdzić. Dopiero po głośnym wołaniu i pukaniu do drzwi i okien, usłyszeli głos wołający o pomoc. Nie mając żadnych fizycznych zabezpieczeń ani specjalistycznego sprzętu, nie bacząc na ryzyko własne, wyważyli drzwi wejściowe i weszli do zadymionego i płonącego wnętrza. W środku był mężczyzna, którego młodzi mundurowi wyprowadzili na zewnątrz. Na szczęście ani policjanci, ani gospodarz nie wymagali hospitalizacji.

Jak się okazało, przyczyną pożaru było najprawdopodobniej zwarcie instalacji elektrycznej.