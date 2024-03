Dosięgnie go „ręka sprawiedliwości” Data publikacji 20.03.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Komisariatu Policji IV w Kielcach zatrzymali wczoraj 30 – latka. Kielczanin podejrzany jest o uszkodzenie napisu „I LOVE KIELCE”. Ponadto wandal uszkodził dwa auta zaparkowane w kieleckim osiedlu KSM. Łączna wartość strat oszacowana została na kwotę blisko 23000 złotych. Mężczyzna odpowie za przestępstwo niszczenia mienia, za co może mu grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.

W nocy z 10 na 11 lutego tego roku uszkodzony został napis „I LOVE KIELCE”, umiejscowiony przed Kieleckim Centrum Kultury. Podczas tego zdarzenia, wandal zniszczył kilka liter w owym napisie. Na tym jednak nie koniec, ponieważ w niedługim czasie od tego zdarzenia, w niedzielny, wczesny poranek, zostały uszkodzone dwa pojazdy, które były zaparkowane w kieleckim osiedlu KSM. Obie sprawy trafiły do funkcjonariuszy z Komisariatu Policji IV w Kielcach. Po zapoznaniu się z nagraniami z kamer monitoringów okazało się, że oba te zdarzenia maja wspólny mianownik, sprawcę. Jak ustalili policjanci do zdarzeń doszło jedno po drugim, począwszy od napisu przed KCK. Po wnikliwej analizie zebranego w sprawie materiału, mundurowi z komisariatu przy ul. Śniadeckich „namierzyli” wandala, którego zatrzymali w miniony wtorek. 30 – letni kielczanin, odmówił składania jakichkolwiek wyjaśnień, nie zmieni to jednak faktu, że przyjdzie mu odpowiedzieć za przestępstwo niszczenia mienia, bowiem wartość strat uszkodzonego napisu oszacowano na kwotę blisko 8000 złotych , a pojazdów na 15000 złotych.

Opr. MPK

Źródło: KMP w Kielcach

Film HwVideoEditor_2024_03_20_145438244.mp4 Opis filmu: mężczyzna uszkadzający samochody