Rozbita grupa przestępcza handlująca narkotykami

Na początku ubiegłego tygodnia funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej zatrzymali dziewiętnaście osób w wieku od 19 do 61 lat. Większość z nich podejrzana jest o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków. Wobec dziesięciu z zatrzymanych sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Historia rozpoczęła się w powiecie buskim w październiku zeszłego roku.

Swój początek sprawa miała pod koniec października ubiegłego roku w Busku-Zdroju. Działania rozpoczęli policjanci miejscowej komendy, które następnie były kontynuowane przez Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Stróże prawa wpadli na trop grupy trudniącej się przestępczym procederem. Policjanci na terenie powiatu kieleckiego i buskiego zatrzymali wtedy trzy osoby. 45 i 43-latek posiadali narkotyki, które ukryte były w samochodzie należącym do starszego z nich oraz w mieszkaniach obu mężczyzn. Zabezpieczono łącznie 4,5 kilograma substancji – m.in. amfetaminy, mefedronu i kokainy. Zatrzymany został także współpracujący z nimi 25-latek. Wszyscy usłyszeli zarzuty wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Wobec mężczyzn sąd zastosował tymczasowy areszt.

W wyniku dalszej skrupulatnej pracy funkcjonariuszy, pod koniec stycznia na terenie powiatu koneckiego i kieleckiego zatrzymano kolejne osoby. Policjanci zabezpieczyli ponad 14 kilogramów mefedronu, blisko 3 kilogramy marihuany, kilkanaście gramów kokainy oraz około dwudziestu litrów płynnej amfetaminy. Substancje należące do zatrzymanego 49 i 35-latka ukryte były w kompleksie leśnym. Mężczyźni także usłyszeli zarzuty wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków, a sąd zastosował wobec nich tymczasowy areszt.

Dalsze ustalenia policjantów zwalczających przestępczość narkotykową doprowadziły do kolejnych członków grupy trudniącej się produkcją oraz wprowadzaniem do obrotu substancji psychotropowych i środków odurzających. 12 marca funkcjonariusze zatrzymali dziewiętnaście osób w wieku od 19 do 61 lat. Policjanci zabezpieczyli około 400 gramów amfetaminy, susz roślinny, telefony, kilkanaście tysięcy złotych w gotówce oraz sprzęt służący do obróbki i porcjowania nielegalnych substancji. Wobec dziesięciu z zatrzymanych sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu, podejrzewani są o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Pozostałe dziewięć osób objęto m.in. dozorami i poręczeniami majątkowymi, usłyszeli zarzuty wprowadzania do obrotu oraz posiadania znacznych ilości narkotyków.

Udział w zorganizowanej grupie przestępczej zagrożony jest karą do 8 lat pozbawienia wolności, za wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków grozi nawet 12 lat.

Opr. MŚ