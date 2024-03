Podziękowania dla policjantów za okazaną pomoc Data publikacji 21.03.2024 Powrót Drukuj Do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi inspektora Mariusza Krzystyniaka trafił list z podziękowaniami dla policjantów z Komisariatu Policji w Zelowie. „Chcę podziękować za wzorowych Policjantów..., którzy dbają o życie ludzkie...”. Nadawca, 75-letni poszkodowany w zdarzeniu drogowym, chwali postawę policjantów i dziękuje im za okazane wsparcie i pomoc. Mundurowi nie oczekują podziękowań, jednak każde miłe słowo ze strony mieszkańców motywuje ich do działania, służby i pomocy w myśl dewizy „Pomagamy i Chronimy".

„Chcę podziękować za wzorowych Policjantów..., którzy dbają o życie ludzkie... Mam 75 lat... Podczas jazdy rowerem w wyniku nieszczęśliwego wypadku doznałem obrażeń ciała... Policjanci udzielili mi pomocy, ochronili mnie leżącego na betonie od zimna... Zdjęli swoje kurtki policyjne, jedną podkładając mi pod głowę, a drugą przykrywając mnie...”



Ta sytuacja miała miejsce 26 października 2023 roku w Zelowie, w powiecie bełchatowskim, gdzie doszło do potrącenia 75-letniego rowerzysty. Mężczyzna leżał na drodze z obrażeniami odniesionymi na skutek zdarzenia. Na miejscu pierwsi pojawili się mundurowi, którzy zaopiekowali się seniorem i udzielili mu pomocy do czasu przyjazdu medyków. Z takimi sytuacjami policjanci często spotykają się w codziennej służbie, wypełniając rotę ślubowania niosą pomoc tym, którzy jej potrzebują. Oprócz reagowania na wszelkie przejawy łamania prawa oraz dbania o ład i porządek publiczny funkcjonariusze pomagają osobom w różnych, często trudnych, sytuacjach, które wydają nam się zupełnie naturalne i zwykłe, w odczuciu innych mogą być czymś wyjątkowym. Policjanci służą pomocą zawsze, gdy tylko jest to możliwe. Nie oczekują za to podziękowań, bo wiedzą, że na tym polega ich służba. Jednak każde życzliwe słowa wdzięczności, jakie do nich trafiają ze strony mieszkańców są budujące, wywołują uśmiech na ich twarzach i jeszcze bardziej motywują w codziennej służbie.

Słowa tych podziękowań stanowią dowód na to, że największą satysfakcję w policyjnej służbie sprawia pomoc drugiemu człowiekowi. Sytuacje takie jak ta motywują do działania, służby i pomocy w myśl dewizy "Pomagamy i Chronimy", która każdego dnia przyświeca policjantom z Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.

„Pomagamy i Chronimy". Służba w Policji to nieustająca gotowość do niesienia pomocy ludziom, znajdującym się w potrzebie. Zostań Jednym z nas. Kontakt: Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie, Wydział Doboru KWP w Łodzi Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie, Wydział Doboru KWP w Łodzi.



( KWP w Łodzi / kp)