Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa - lubuscy policjanci w kolorowych skarpetkach Data publikacji 21.03.2024 Powrót Drukuj 21 marca obchodzimy Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Policjanci z Nowej Soli solidaryzują się z tymi osobami i i chętnie udzielają im wsparcia. Mundurowi założyli kolorowe skarpetki nie do pary nawiązujące do niedopasowania genotypowego i społecznego, z jakim borykają się osoby z Zespołem Downa. Policjanci włączyli się w akcję, by pokazać tym osobom i ich bliskim akceptację, aprobatę oraz dać im czytelny znak zainteresowania.

W związku z obchodami Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli, na czele z Panią Komendant - podinspektor Izabelą Cul oraz Panem Komendantem - komisarzem Łukaszem Szymańskim, wzięli udział w akcji charytatywnej „Dzień Kolorowej Skarpetki”. Do udziału w tej szczytnej misji zaprosił funkcjonariuszy Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowej Soli.

Data 21 marca nie jest przypadkowa i nawiązuje do obecności u osób z Zespołem Downa dodatkowego, trzeciego chromosomu w 21 parze chromosomów. Celem obchodzonego dnia jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej tej wady genetycznej, propagowanie praw i dobra ludzi z Zespołem Downa oraz integracja z nimi.

W tym dniu także rozpoczyna się wiosna, co nawiązuje do narodzin ludzi niezwykłych.

Policjanci z wielką satysfakcją wspierają Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa oraz zachęcają wszystkich do pomagania i wspierania tych osób w pokonywaniu wszelkich barier. Niech w ich życiu zakwitnie kolorowa wiosna!