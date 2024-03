Jeździł na rowerze i wyrywał kobietom torebki Data publikacji 21.03.2024 Powrót Drukuj Policjanci z dwóch komisariatów na wrocławskich Krzykach oraz Grabiszynie rozpracowali złodzieja — rowerzystę. To dość powtarzalna metoda kradzieży na tzw. wyrwę. W tych przypadkach sprawca posłużył się rowerem i wyrywał niczego niespodziewającym się kobietom ich jedną z cenniejszych rzeczy — damską torebkę. Aż siedem takich kradzieży udowodnili funkcjonariusze zatrzymanemu 41-latkowi. Z uwagi na fakt, że działał on w warunkach recydywy, za popełnione przestępstwa grozi mu wyższy wymiar kary.

Portfele, okulary, gotówka, dokumenty tożsamość, telefony komórkowe...takie przedmioty padały łupem 41-letniego mieszkańca Wrocławia, który za cel obrał sobie damskie torebki. Nadjeżdżając rowerem zazwyczaj z tyłu swojej ofiary, wyrywał niczego niespodziewającym się kobietom ich torebki. Straty zdarzeń, które udowodnione zostały podejrzanemu, wynosić mogą nawet 10 tysięcy złotych.

Policjanci odzyskali część ze skradzionych przedmiotów. Zdecydowana jednak większość, jak np. dokumenty zostały przez sprawcę zniszczone celem zatarcia śladów popełnionych przez niego czynów.

Wspólna praca kryminalnych z Komisariatu Policji Wrocław-Krzyki oraz Komisariatu Policji Wrocław-Grabiszynek doprowadziła policjantów do 41-letniego mieszkańca Wrocławia. Z uwagi na duży materiał dowodowy w tej sprawie w postaci nagrań z monitoringów, a także znalezione w miejscu zamieszkania przedmioty pochodzące z przestępstw, sprawstwo mężczyzny nie budziło żadnych wątpliwości.

Podejrzanemu 41-latkowi, w związku z działaniem w warunkach recydywy grozić może wyższa kara niż mógłby się spodziewać. Czynów tych dopuścił się bowiem w ciągu 5 lat po pobycie za kratkami wynoszącym, co najmniej 6 miesięcy za podobne przestępstwa. Za kradzież ustawodawca przewidział karę do 5 lat więzienia.



( KWP we Wrocławiu / kp)

Film Nagranie z monitoringu Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Nagranie z monitoringu (format mp4 - rozmiar 21.88 MB)