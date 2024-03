Walka z czasem w obliczu utrudnień w ruchu Data publikacji 21.03.2024 Powrót Drukuj Walka z czasem i utrudnieniami spowodowanymi przez protesty rolników, tak w skrócie można opisać wczorajszą interwencję sierż. szt. Sławka Orawca z kieleckiej drogówki. Policjant, który brał udział w zabezpieczeniu wczorajszych zgromadzeń na sygnałach uprzywilejowania przeprowadził przez utrudnienia w ruchu mamę z rannym synem. Rzecz działa się wczoraj po 19, a pilotaż rozpoczął się w Szczukowicach.

Wczoraj, 20 marca po godzinie 19.00 w Szczukowicach do funkcjonariusza z kieleckiej drogówki, który realizował zadania w związku z protestami rolników podjechała kobieta. W Audi przewoziła 8-letniego rannego syna, który uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, na skutek którego doszło do amputacji części palca u dłoni. Wystraszona mama pytała o jak najkrótszą drogę do szpitala, aby dowieźć do niego swoje dziecko. Czas w tym przypadku odgrywał ogromną rolę, ponieważ kobieta zabezpieczyła odcięty kawałek palca. Aby chłopiec miał jak największe szanse na odzyskanie sprawności amputowanego palca, funkcjonariusz nie czekając ani chwili dłużej o całej sprawie poinformował dyżurnego kieleckiej komendy i na sygnałach uprzywilejowania, omijając wszelkie utrudnienia związane z protestami rolników, przepilotował mamę z rannym synem do szpitala, gdzie chłopiec trafił pod opiekę lekarzy specjalistów.